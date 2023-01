Ex-General Pavel bei Präsidentenwahl in Tschechien klar vorn

Bei der Entscheidung über Tschechiens neuen Präsidenten liegt der frühere Nato-General Petr Pavel in der Stichwahl klar in Führung. Nach Auszählung der Hälfte der Wahlkreise am Samstag erhielt der 61-Jährige rund 55 Prozent der Stimmen. Der populistische Ex-Regierungschef und Milliardär Andrej Babis erreichte nach diesem Zwischenstand rund 45 Prozent.

Die beiden Kontrahenten lagen in der ersten Wahlrunde vorn, konnten die erforderliche Hürde von 50 Prozent aber nicht knacken und stellten sich deswegen einer Stichwahl. Vor der Stichwahl veröffentlichte Umfragen hatten bereits einen deutlichen Vorsprung für Pavel ergeben.

Babis stellte Pavel als Kriegstreiber dar

Der unabhängige Pavel wird von der Mitte-Rechts-Regierung unterstützt. Das beherrschende Wahlkampfthema war der Krieg in der Ukraine. Im Wahlkampf hatte Babis versucht, Pavel als Kriegstreiber darzustellen. Der Ex-Generalstabschef sprach sich für weitere Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen Russland aus.

Präsident hat vor allem repräsentative Aufgaben

Das jetzige Staatsoberhaupt Milos Zeman scheidet Anfang März nach zehn Jahren aus dem Amt. Der Präsident hat in dem deutschen Nachbarland, das ebenfalls der EU und der Nato angehört, überwiegend repräsentative Aufgaben. Er ernennt aber auch die Regierung und die Verfassungsrichter. Zudem ist er Oberbefehlshaber der Streitkräfte.

Mit Informationen von Reuters, dpa und AFP