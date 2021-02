wemgehört: Antworten auf die wichtigsten Fragen

Was wollen wir erreichen?

Wohnen ist eine der großen sozialen Fragen unserer Zeit. Viele Menschen können sich die steigenden Mieten nicht mehr leisten. Gleichzeitig ist wenig über die Akteure auf dem Immobilienmarkt bekannt. Denn die Einsicht in das Grundbuch ist in Deutschland stark eingeschränkt – in vielen anderen Ländern, darunter Österreich und Großbritannien, ist das nicht so.

BR und Correctiv möchten gemeinsam mit den Bürger*innen in Augsburg, München und Würzburg für mehr Transparenz auf dem Wohnungsmarkt sorgen. Wir möchten zum Beispiel herausfinden: Wer profitiert von den steigenden Mieten? Welche Rolle spielen Investoren aus dem In- und Ausland? Wo fließen Mieteinnahmen am Ende wirklich hin? Helfen Sie mit, Antworten zu finden. Wenn wir alle – Gesellschaft und Politik – wissen, wie der Immobilienmarkt strukturiert ist, lässt sich angemessen diskutieren und der Lebensraum in den Städten besser gestalten.

Was genau ist eine Bürgerrecherche?

BR und Correctiv möchten gemeinsam mit Ihnen, den Bürger*innen, herausfinden, wem die Wohnungen in Augsburg, München, Würzburg und Umland gehören. Denn Sie haben die Informationen zu den Eigentümern, die uns helfen, Erkenntnisse zum Wohnungsmarkt zu sammeln.

Mehr über Correctiv erfahren Sie hier.

Die Journalist*innen von BR und Correctiv werten die von Ihnen eingesandten Informationen aus, ergänzen sie mit eigenen Recherchen und veröffentlichen die relevanten Ergebnisse. Am Ende stehen Erkenntnisse, die so nur durch die gemeinsame Recherche von Bürger*innen und Journalist*innen entstehen können.

Wer kann mitmachen? Nur Mieter oder auch Eigentümer?

Jeder kann mitmachen, egal ob Mieter, Eigentümer oder Hinweisgeber – und zwar hier. Worauf es ankommt: Sie wissen, wem eine Wohnung oder ein Haus in einer der drei Städte gehört. Auch das Umland zählt dazu, da die Preissteigerung längst auch dort angekommen ist.

Als Eigentümer können Sie uns sowohl Informationen zu Ihrer Eigentumswohnung als auch zu vermieteten Objekten mitteilen. Das hilft uns, mehr über die Eigentümerstruktur herauszufinden, zum Beispiel, wo Wohnungen Investoren gehören, wo Privatleuten. Ihren Namen sowie die Adressen Ihrer Objekte werden wir nicht ohne Rücksprache mit Ihnen veröffentlichen. Mehr zu unserem Umgang mit den Daten finden Sie weiter unten.

Wie kann ich mitmachen?

Füllen Sie vom 13.1. bis zum 23.2.2020 auf br.de/wemgehoert den Fragebogen aus, in dem wir Informationen wie den Namen des Eigentümers und die Adresse Ihrer Wohnung abfragen. Einige Angaben wie die Miethöhe sind freiwillig. Wir bitten Sie, den Teil Ihres Mietvertrags oder andere Dokumente, aus denen der Eigentümer hervorgeht, in Kopie (als Scan oder Foto) zur Verfügung zu stellen. Wir werden diese Dokumente nicht veröffentlichen. Sie helfen uns damit aber, unserer journalistischen Sorgfaltspflicht nachzukommen und Ihre Angaben zu überprüfen.

Sollten Sie nicht wissen, wem Ihre Wohnung gehört, können Sie diese Information beim zuständigen Grundbuchamt erfragen. Wir helfen Ihnen dabei gerne. Wenn Sie nicht selbst mitmachen wollen oder können, freuen wir uns dennoch über Ihre Mithilfe: Erzählen Sie Ihren Nachbarn oder Freunden von der Aktion oder teilen Sie diese Seite. Vielen Dank!

Möchten Sie uns lieber per E-Mail kontaktieren oder haben Sie andere Hinweise, die uns weiterhelfen könnten? Schreiben Sie an wemgehoert@br.de.

Darf ich die Daten aus meinem Mietvertrag weitergeben?

Ja, das dürfen Sie. Die Verantwortung für den sorgfältigen Umgang mit den Informationen im Rahmen der Recherchen liegt bei uns. Nur ein kleines Team von ausgewählten Datenjournalisten des Bayerischen Rundfunks und von Correctiv hat darauf Zugriff. Die Daten bilden für uns die Grundlage für weitere Recherchen. Namen oder Adressen werden wir nur veröffentlichen, wenn die Recherchen ergeben, dass ein berechtigtes, öffentliches Interesse vorliegt.

Der Fokus der Bürgerrecherche liegt auf Finanzinvestoren aus dem In- und Ausland sowie Organisationen, die fragwürdig handeln. Sie können natürlich auch die Adresse des Vermieters schwärzen und nur den Namen angeben. Wenn es eine Verschwiegenheitsklausel gibt, können Sie uns auch eine E-Mail schreiben an wemgehoert@br.de und den Fall schildern.

Was passiert mit meinen Daten?

Jede journalistische Recherche beginnt mit dem Sammeln von Informationen oder Daten. Der Gesetzgeber räumt Medien hierfür etwas mehr Rechte ein als anderen Akteuren - das Medienprivileg. Dieses ermöglicht es Journalisten, personenbezogene Daten für journalistische Zwecke zu verarbeiten.

Der BR und Correctiv behandeln Ihre Daten mit größter Sorgfalt. Nur ausgewählte Mitarbeiter haben Zugang zu den Daten. Aus diesen sollen Geschichten entstehen über den Wohnungsmarkt in Augsburg, München und Würzburg. Wir werden keine Informationen oder private Dokumente veröffentlichen, die Rückschlüsse auf die Informationsgeber zulassen – es sei denn, Sie erteilen nach Rückfrage die Zustimmung.

Verletzt die Recherche die Persönlichkeitsrechte von Vermietern?

Uns geht es nicht darum, Immobilienbesitz oder private Anlagen in Immobilien zu kritisieren. Gerade die niedrige Eigentümerquote ist eines der vielen Probleme auf dem Wohnungsmarkt.

Bei der Bürgerrecherche "Wem gehört die Stadt?" geht es um Finanzinvestoren aus dem In- und Ausland sowie Organisationen, die fragwürdig handeln und die Preise nach oben treiben. Deshalb werden wir auch keine Namen von Einzelpersonen oder genaue Adressen von deren Wohnungen oder Häusern veröffentlichen, es sei denn es liegt ein berechtigtes, öffentliches Interesse vor.

Wir sind uns unserer besonderen Verantwortung im Umgang mit diesen Daten bewusst.

Wie wurden die drei Städte ausgewählt?

Steigende Wohnkosten betreffen mittlerweile fast jede größere Stadt Bayerns. BR und Correctiv führen die Recherche "Wem gehört die Stadt?" in den drei bayerischen Städten Augsburg, München, Würzburg und deren Umland durch. Für die Auswahl der Städte haben die Journalist*innen u.a. Daten zu Wohnkosten, Eigentümerquoten und Kaufpreisentwicklungen verglichen.

Die Recherche in Augsburg, München und Würzburg, in drei unterschiedlich großen Städten in verschiedenen Regionen, ermöglicht es, den bayerischen Wohnungsmarkt aus mehreren unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten.

Correctiv ist das erste gemeinnützige Recherchezentrum im deutschsprachigen Raum. Correctiv arbeitet unabhängig und nicht gewinnorientiert. Die Redaktion finanziert sich ausschließlich über Mitgliedsbeiträge von Unterstützerinnen und Unterstützern und über Spenden. Mehr über Correctiv unter correctiv.org.