Weltbild ist insolvent: Wie das Unternehmen saniert werden soll

Der Online- und Kataloghändler Weltbild hat am Amtsgericht Augsburg Insolvenz angemeldet. Schon wieder. Bereits vor zehn Jahren rutschte das Unternehme in die Pleite. Wie das Unternehmen nun saniert werden soll – und was das für die Kunden bedeutet.