"Kontaktschande": Grünen-Chefin irritiert über SPD-Äußerung

Viel schlimmer hätte es für die Ampel bei der Europawahl kaum kommen können. SPD, Grüne und FDP haben deutlich verloren. Am Tag danach suchen die Parteien nach Antworten. Ein Erklärungsversuch von SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sorgt dabei für erhebliche Verstimmungen bei den Grünen.

Kühnert spricht von "Kontaktschande"

Kühnert hatte sich im Sender Phoenix zum historisch schlechten SPD-Ergebnis geäußert. Unter anderem argumentierte er in dem Interview, man habe in zweieinhalb Jahren Ampel-Koalition eine Politik gerade für untere Einkommensgruppen gemacht. Trotzdem sagten genau diese Menschen in Umfragen, sie fühlten sich von der Ampel-Politik nicht repräsentiert. Er glaube, da spiele etwas rein, "was ich mal fast Kontaktschande nennen würde", sagte Kühnert. "Nämlich, dass unsere beiden Koalitionspartner von diesem Teil der Bevölkerung sehr stark abgelehnt werden und das auf uns auch abfärbt."

Grünen-Chefin Lang reagiert verärgert

Verärgert darauf reagierte Grünen-Chefin Ricarda Lang: "Was mich etwas irritiert hat: Dass ich heute Stimmen gehört habe, auch aus der SPD, wo von einer Kontaktschande im Blick auf die Koalitionspartner gesprochen wurde", kritisierte sie in einem Interview der ARD-"Tagesthemen". Wenn in der Regierung alle drei Koalitionspartner massiv verloren hätten im Vergleich zur Bundestagswahl, dann sollte jeder "bei sich vor der eigenen Haustür anfangen und mal überlegen: Was haben wir eigentlich falsch gemacht?"

Lang bekräftigte, dass die Grünen trotz des schlechten Wahlergebnisses weiter zur Ampel stehen. Sie hätten sich dafür entschieden, Verantwortung in dieser Regierung zu übernehmen, sagte sie. "Wir stehen auch weiterhin zu dieser Verantwortung und ich hoffe, dass das auch bei allen Koalitionspartnern der Fall ist."

Auch die Grünen-Politikerin Renate Künast kritisiert die Wortwahl des SPD-Generalsekretärs. Es bediene "sehr sehr rechte Sprechweisen", schreibt sie bei X.