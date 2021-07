Weltacker Landshut – für eine faire Welt-Ernährung

Der Weltacker im Landshuter Stadtteil Schönbrunn zeigt auf, wie viel Ackerland einem einzigen Menschen auf dem Globus jeweils zur Verfügung steht. Grundlage ist eine einfache Rechnung: Derzeit leben etwa 7,8 Milliarden Menschen auf der Erde – bei 1,4 Milliarden Hektar Ackerfläche. Daher muss jeder Mensch rund gerechnet mit 0,2 Hektar bzw. 2.000 Quadratmetern Ackerland auskommen. Das ist eine Fläche etwas weniger als ein halbes Fußballfeld. Diese muss umgerechnet auf die Weltbevölkerung zur Ernährung eines Menschen ausreichen.

Pro Mensch: ein Acker kleiner als ein halbes Fußballfeld

Die rund zehn Aktiven des vor einem Jahr gegründeten Weltackervereins Landshut – darunter kein einziger hauptberuflicher Landwirt - haben auf ihrem 2.000 Quadratmeter großen Weltacker an den Isarauen in Schönbrunn im Frühjahr per Hand die 38 wichtigsten Kulturen maßstabsgetreu angebaut. Von Getreide über Mais und Soja bis hin zu Gemüse, Öl- und Tabakpflanzen. Alles eben, was ein Mensch zum Leben braucht: Lebensmittel, Futter fürs Vieh, das nicht auf die Weide geht (beispielsweise Schweine und Hühner), Baumwolle für Kleidung, Energieträger (Bio-Diesel und Biogas) sowie Tabak.