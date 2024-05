Wegen Genderverbot: CSU auch heuer nicht bei CSD-Parade

Am 22. Juni findet auch in diesem Jahr wieder die Pride Parade anlässlich des Christopher Street Days (CSD) in München statt. Die Veranstaltung mit dem Motto "Vereint in Vielfalt – gemeinsam gegen Rechts" soll erneut zur größten LGBTIQ+-Demonstration im süddeutschen Raum werden. Doch die Münchner Rathausfraktion der CSU wird in der Polit-Parade nicht mit eigenem Wagen vertreten sein. Die Veranstalter der CSD-Parade haben die Anmeldung der Rathaus-CSU abgelehnt. Auch einen Infostand der CSU soll es nach jetzigem Stand nicht geben.

CSU erfülle nicht die Voraussetzungen für die Teilnahme

Wer mitmachen wolle, müsse sich für gleiche Rechte und die gesellschaftliche Akzeptanz aller queeren Menschen engagieren, erklären die Veranstalter in einer Pressemitteilung. Bei der CSU treffe das nicht zu. Das zeige etwa die Ablehnung des Selbstbestimmungsgesetzes des Bundes und auch das Genderverbot, das seit 1. April in allen bayerischen staatlichen Behörden gilt. Und CSU-Stadtrat Alexander Reissl wolle das Gendern auch in der Münchner Stadtverwaltung verbieten lassen, kritisieren die Veranstalter der Politparade. All das zeige, dass die CSU und die Münchner CSU-Stadtratsfraktion die Voraussetzungen für eine Teilnahme an der CSD-Parade nicht erfüllen.

CSU verärgert über Ausladung: Toleranz "keine Einbahnstraße"

Aus den Reihen der CSU kommt Kritik an der Entscheidung: Hans Theiss, stellvertretender Fraktionsvorsitzender von CSU und Freien Wählern im Münchner Rathaus, sagte: "Die CSD-Veranstalter bilden nicht die Vielfalt der LGBTIQ-Community ab, die ja auch viele konservative Menschen beinhaltet." Toleranz sei keine Einbahnstraße, so Theiss.

Ähnlich äußerte sich auch der Fraktionsvorsitzende Manuel Pretzl: "Wer Vielfalt zelebriert und dabei andere demokratische Gruppen ausschließt, macht sich unglaubwürdig." Nach vielen Gesprächen in den letzten Jahren habe er das Gefühl, dass einige CSD-Vertreter keinen respektvollen Dialog führen wollten. "Daher kommt die Absage nicht überraschend", so Pretzl.

CSU schon seit Jahren nicht mit Wagen auf der Parade vertreten

Überraschend dürfte die Entscheidung für die CSU allein deswegen nicht sein, weil sie auch in den vergangenen Jahren nicht mit einem eigenen Wagen an der CSD-Parade teilnehmen durfte. Letztes Jahr hatte vor allem die kontrovers geführte Debatte um eine Kinderlesung mit einem Drag King, einer Drag Queen und einer jungen Trans-Autorin in einer Münchner Stadtteilbibliothek für Spannungen zwischen CSD-Organisatoren und der CSU gesorgt.

Die Veranstaltung wurde damals von Protesten begleitet und musste mit einem großen Polizeiaufgebot und unter Ausschluss der nicht-angemeldeten Öffentlichkeit stattfinden. Aufgrund des großen öffentlichen Drucks hatte die junge Trans-Autorin schlussendlich ihre Teilnahme abgesagt, Drag Queen Vicky Voyage hatte eigenen Angaben zufolge Morddrohungen erhalten. Auch in Ingolstadt hatte eine Drag-Lesung für Familien zu Protesten geführt.

CSD wichtiger Gedenk- und Protesttag für die queere Community

Der Christopher Street Day ist einer der wichtigsten Tage für die LGBTQ+-Community, um auf ihre Rechte und fortbestehende Diskriminierung aufmerksam zu machen. Nicht nur in München gibt es zu diesem Anlass eine Pride Parade, sondern beispielsweise auch in Nürnberg und Würzburg.