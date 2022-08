Weaning - Wenn die Lunge einen Coach benötigt

Im November hielt Ulrich Zecke aus Kaufbeuren einen positiven und einen negativen Schnelltest in den Händen. Nach einem PCR-Test die Klarheit: Corona – die Delta Variante. Zunächst hatte der 53-jährige Familienvater keine Symptome gehabt. Doch am fünften Tag wachte er mit Atemnot auf. Und dann ging alles ganz schnell. Notarzt, Krankenhaus, Beatmung. Seine Sauerstoffsättigung im Blut lag bei nur noch 64 Prozent. Ab 88 wird es schon kritisch. Dann bekam er nicht mehr viel mit: künstliches Koma und die Verlegung ins Klinikum Ingolstadt. Dort war gerade ein Platz an einer ECMO, einer künstlichen Lunge, frei geworden. Sein Zustand: lebensbedrohlich. Die Ärzte kämpften um sein Leben, doch die Chancen sahen schlecht aus: Nur zehn Prozent Überlebenschance. Zahlreiche Komplikationen und Eingriffe folgten. Doch er schaffte es und blieb am Leben. Ende Januar wacht er auf. Der Weg zurück in eine normales Leben war aber lang.

Weaning – wieder Atmen lernen

Über 60 Tage war er an die ECMO angeschlossen, die sein Blut mit Sauerstoff anreicherte und es dann wieder zurück in den Körper schickte. Doch nach und nach sollte diese Aufgabe wieder seine Lunge übernehmen. Diesen Prozess nennt man Weaning. Aus dem Englischen übersetzt heißt das Entwöhnung – gemeint ist also die Entwöhnung von der künstlichen Beatmung. Und Ulrich Zecke hatte wieder Glück. In Ingolstadt gibt es eine spezielle Weaning-Einheit, einzigartig in der Region. Mittelfristig soll in Ingolstadt ein zertifiziertes Weaning-Zentrum entstehen. Durch die Zertifizierung soll ein verlässlicher Standard an Qualitätsmerkmalen erfüllt werden, dafür müssen Zentren beispielsweise eine bestimmte Anzahl an Patienten behandeln und deren Weaning-Prozess dokumentieren. Auch die Räumlichkeiten müssen spezielle Kriterien erfüllen, zum Beispiel Platz im Zimmer für Physiotherapie. Zertifizierte Zentren gibt es lediglich fünf in ganz Bayern. Drei davon befinden sich in München. Ingolstadt – in der Mitte Bayerns gelegen – sei deshalb ein guter Standort, meint Andreas Tiete, Geschäftsführer des Ingolstädter Klinikums. Denn laut Tiete steigt der Bedarf an Weaning – und das liegt nicht nur an Corona.

Steigender Bedarf an Weaning

Im Ingolstädter Weaning-Zentrum gibt es aktuell zwischen vier und sechs Plätze. Doch das Zentrum soll ausgebaut werden: Bis zu zwölf Patienten sollen in Zukunft dort behandelt werden können, berichtet Geschäftsführer Tiete. Ein großes Projekt, denn in der Weaning-Einheit arbeiten verschiedene Abteilungen und Bereiche eng zusammen und die müssen spezialisiert sein. In einer Weaning-Einheit arbeiten Ärzte aus verschiedenen Bereichen, Ergo- und Physiotherapeuten, Logopäden und Beatmungstherapeuten, sowie das Pflegepersonal Hand in Hand. Deshalb ist das Angebot für kleinere Krankenhäuser oft schwer zu realisieren. Doch der Bedarf steigt, meint Tiete. "Durch den medizinischen Fortschritt überleben immer mehr Menschen intensivmedizinische Behandlungen und werden wieder gesund, aber sie brauchen in den allermeisten Fällen ein Weaning." Das kann nach einem Schlaganfall, nach Unfällen oder Hirnblutungen sein. Bei Corona ist das Weaning allerdings eine ganz besondere Herausforderung, da die Viren die Lunge stark schädigen – wie bei Ulrich Zecke.