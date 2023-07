Wassertreten: Bad Wörishofen will neuen Weltrekord aufstellen

Cathrin Herd watet im "Storchengang" durch das kühle Wasser des Wörthbachs mitten in Bad Wörishofen. Die Kurdirektorin testet die Kneippanlage, die extra für den Weltrekordversuch aufgebaut worden ist. Dazu wird der Wörthbach, in dem sich sonst Fische statt Menschenbeinen tummeln, mit Betonblöcken aufgestaut und ein Handlauf wird im Bach installiert. "Die Stelle hat uns gut gefallen, sie ist ein bisschen geschützt und direkt am Kurhaus dran", erklärt die Kurdirektorin.

Bad Wörishofen will neuen Weltrekord aufstellen

An Kneippanlagen mangelt es der Kur- und Kneippstadt Bad Wörishofen bekanntlich nicht, insgesamt 24 gibt es hier. An 13 dieser Kneippanlagen, verteilt auf das Stadtgebiet, will Bad Wörishofen am Samstag einen Weltrekord aufstellen, den es so bislang noch nicht gibt. Der Titel ist sperrig: "Größter Hydrotherapie-Vortrag der Welt mit anschließendem Wassertreten". Das bedeutet: An jeder einzelnen Kneippanlage hält zunächst ein Therapeut oder Kneipp-Badearzt einen Vortrag, in dem es um die Hydrotherapie, also die Wirksamkeit von Wasseranwendungen geht. Im Anschluss folgt dann das gemeinsame Wassertreten.

Großes Interesse am Weltrekordversuch

Mindestens 250 Menschen müssen teilnehmen, das ist die Vorgabe von Guinness World Record. Kurdirektorin Cathrin Herd ist optimistisch, diese Zahl zu übertreffen: "Wir haben sehr, sehr viele Anmeldungen jetzt schon und ganz viele interessierte und begeisterte Zuschriften von außerhalb." Einheimische, Touristen, auch Kinder, sie alle dürfen beim Weltrekordversuch mitmachen. Los geht es am Samstag um 14 Uhr. Kurzentschlossene können sich noch direkt an einer der teilnehmenden Kneippanlagen ab 13 Uhr anmelden, sagt Kurdirektorin Cathrin Herd.

Kneipp als "DNA" von Bad Wörishofen

Einen Weltrekord hat Bad Wörishofen bereits inne: Im Jahr 2011 zog sich das längste Kneipp-Armbad der Welt durch die Innenstadt mit fast 1.200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das hat für viel Aufmerksamkeit rund um die Stadt und das Kneippen gesorgt - und das ist auch dieses Mal wieder das Ziel, erklärt die Kurdirektorin: "Für uns ist Kneipp einfach die DNA des Ortes. Er hat den Ort zu dem gemacht, was er jetzt ist, und das wollen wir einfach nach außen tragen. Es ist eine Ehrung an die Person Sebastian Kneipp."

Erst der Weltrekordversuch, dann feiern

Der Weltrekordversuch im Wassertreten ist eingebettet in ein großes Rahmenprogramm. Bereits am Donnerstagabend konnten in der Kneippstraße bei der "Weißen Nacht" die Menschen zusammen picknicken - komplett in weißer Kleidung. Am Freitagabend wird es im Musikpavillon einen Partyabend geben. Auch nach dem Weltrekordversuch soll am Samstagnachmittag beim Musikpavillon gefeiert werden. Am Sonntag wird es einen verkaufsoffenen Sonntag sowie einen Kneipp-Erlebnis-Tag geben, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) wird zudem ein Rettungsboot auf den Namen "Sebastian Kneipp" taufen. Am Nachmittag werden noch zwei Kneipp-Pilgerinnen erwartet, die von Hamburg nach Bad Wörishofen laufen.