Kneipp-Therapie: Kaltes Wasser gegen Long Covid?

Schon lange können Kneipp-Anwendungen Menschen helfen, die unter dem Fatigue-Syndrom, einer chronischen Erschöpfung, leiden. Weil die Beschwerden bei Long Covid oft ähnlich sind, soll auch da die Kneipp-Therapie Linderung verschaffen. "Mit dem Fatigue-Syndrom haben wir jahrelange Erfahrung und können jetzt auch Menschen sehr gut begleiten, die unter den Folgen ihrer Covid-Erkrankung leiden", sagt Joachim Bohmhammel. Er leitet die Therapie in der Kurklinik Sebastianeum in Bad Wörishofen.

Kneipp-Anwendungen sind nichts für Wasserscheue

Kneipp bietet 120 verschiedene Anwendungen. Waschungen, Wickel, Packungen und Güsse sollen das Immunsystem stärken, den Stoffwechsel ankurbeln und den Kreislauf stabilisieren. Ganz wichtig sei, sagt Bohmhammel, "alle Patienten und Patientinnen bekommen einen individuellen Therapieplan und werden vorher medizinisch untersucht." Das Sebastianeum habe schon mehr als 40 Gästen bei ihren Long-Covid-Problemen helfen können.

Wieder fit – trotz Long Covid

Einer von ihnen ist Roland Dorner. Der 74-Jährige litt fünf Monate unter den Folgen seiner Corona-Erkrankung. Er hatte starken Husten und war sehr erschöpft. Dass er einfach nicht mehr fit wurde, habe ihm Angst gemacht. Deswegen war er jetzt drei Wochen in der Kurklinik in Bad Wörishofen. "Mir geht es jetzt wieder richtig gut. Wenn ich die Treppe zu meinem Zimmer im dritten Stock nehme, schnaufe ich mir noch etwas zu viel, aber insgesamt bin ich wieder topfit", sagt Dorner. Ihm hätten das Schwimmen, die Wassergüsse und das gesunde Essen am meisten geholfen.

Kalte Vollgüsse sollen den Kreislauf stabilisieren

Sandra Peschel zufolge waren bei ihr Vollgüsse, also kaltes Wasser über dem ganzen Körper, heilsam. "Da kommt der Kreislauf in Schwung und meine Müdigkeit ist verflogen", sagt die 47-Jährige. Die Krankenschwester aus der Schweiz arbeitet auf einer Corona-Station und hat sich dort angesteckt. "Mir ging es richtig schlecht und weil ich so schlecht Luft bekam, hatte ich große Angst", sagt Sandra Peschel. Sie musste dann eine Woche ins Krankenhaus und hatte insgesamt ein Jahr mit den Folgen ihrer Corona-Erkrankung zu kämpfen. "Jetzt habe ich wieder Energie und endlich Kraft und Lust rauszugehen“, sagt sie.

Kneipp-Kur unter ärztlicher Aufsicht

Sandra Peschel und Roland Dorner wurden vor dem Start ihrer Kur von der Ärztin Annette Fischer untersucht. Sie arbeitet im Sebastianeum und kennt den Gesundheitszustand der Gäste. "Die Schulmedizin ist immer die Grundlage", sagt sie. Vor dem Start der Kneipp-Kur sei es wichtig gesundheitliche Probleme abzuklären. Bei einem Aufnahmegespräch wird dann gemeinsam ein Plan mit verschiedenen Anwendungen erstellt.

Viele sind überlastet

Sebastian Kneipp hat viele Jahre in Bad Wörishofen gelebt und gewirkt. Dass dort jetzt viele Kurhäuser spezielle Programme für die Behandlung von Long Covid anbieten, liegt nahe. Wie bewertet eine unabhängige Medizinerin die Behandlungserfolge? Katharina Grobholz leitet die Post-Covid-Ambulanz am kbo-Isar-Amper-Klinikum in Haar. Die Ärztin behandelt jeden Tag Menschen, die unter den Folgen ihrer Corona-Erkrankung leiden. Sie sagt: "Viele sind überlastet und kommen nicht zur Ruhe."

Unabhängige Ärztin: Kneippen kann helfen

"Eine Maßnahme kann man deshalb sicher empfehlen: Die Patienten müssen lernen, ihre Grenzen nicht zu überschreiten und dabei brauchen sie Unterstützung", sagt Katharina Grobholz. Die Kneipp-Therapie sei ein Ansatz, der da tatsächlich helfen könne. Denn im Rahmen einer Kur gehe es ja auch ganz viel um Ruhe, Zuwendung, Entspannung und gute Ernährung. "Das", sagt sie, " bieten aber auch andere Naturheilverfahren." Bei der Kneipp-Therapie gilt es zu beachten, dass die Patientinnen und Patienten einen stabilen Kreis haben sollten: "Manche Patienten berichten mir, dass sie mit so Extremen, zu kaltem oder zu warmem Wasser ein bisschen Schwierigkeiten haben, aber da muss jeder schauen, was ihm individuell gut tut, sagt Katharina Grobholz.

Long Covid ist wenig erforscht

Das Krankheitsbild Long Covid ist noch wenig erforscht und individuell sehr unterschiedlich. Kneipp-Anwendungen, Bewegung und eine gesunde Ernährung können dazu beitragen, Long-Covid-Symptome zu lindern. Allerdings sollte man für die Therapie eine gewisse Motivation mitbringen und darf nicht wasserscheu sein.