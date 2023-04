Wasserleck in Münchner Firma verursacht Millionenschaden

Ein defektes Ventil an einer Wasserleitung könnte ein teures Nachspiel haben: Laut der Münchner Feuerwehr hat ein Wasserschaden in der Firma "Giesecke+Devrient GmbH" mit Sitz in München/Steinhausen zu einem Millionenschaden geführt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatten Mitarbeiter des Konzerns festgestellt, dass Wasser unkontrolliert aus der Decke läuft und sich über Treppen im Gebäude verteilt. Sie deckten die in der Firma stehenden Maschinen mit Planen ab, um sie vor dem Wasser zu schützen und verständigten die Feuerwehr.

Feuerwehr war über sechs Stunden im Einsatz

Einsatzkräfte der Feuerwehr entdeckten die defekte Wasserleitung im vierten Obergeschoss und konnten den Wasseraustritt nach einiger Zeit stoppen, teilt die Feuerwehr mit. Das ausgetretene Wasser hatte sich bis dahin aber bereits vom vierten Obergeschoss bis in den Keller ausgebreitet. Die Feuerwehrmänner waren über sechs Stunden im Einsatz, um das Wasser abzupumpen. Sie setzten etwa zehn Wassersauger ein, um das Wasser auf mehreren 10.000 Quadratmetern aufzunehmen.

Feuerwehr: Schaden bewege sich im siebenstelligen Bereich

Eine genaue Schadenssumme könne von der Feuerwehr nicht beziffert werden, so ein Sprecher. Er geht aber davon aus, dass sie sich "deutlich im siebenstelligen Bereich bewegen" wird. Wie hoch der Schaden genau ist, könne nur die Firma selbst bewerten, so der Sprecher der Münchner Feuerwehr auf BR-Anfrage.

Firma stellt Banknoten und Technik für elektronische Bezahlung her

Das Münchner Traditionsunternehmen mit seinen 12.600 Beschäftigten ist einer der weltführenden Hersteller von Banknoten und Technik sowohl für das Bargeldmanagement als auch elektronische Bezahlmethoden. Zur Kundschaft zählen nach Firmenangaben 150 Zentralbanken.