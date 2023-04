Seenschifffahrt: Saisonstart ohne leckgeschlagene "MS Bayern"

Nach einem halben Jahr Winterpause heißt es am Ostersonntag am Starnberger See wieder Leinen los für die Schifffahrt. Von den fünf Schiffen wird aber eines erst mal nicht auslaufen können: Die "MS Bayern" hat ein Leck. Gebaut wurde sie zwischen 1939 und 1948 und hat mittlerweile mindestens 75 Jahre auf dem Buckel. Trotzdem war sie vergangenes Jahr noch bis September im Einsatz. Zur Winterpause wurde dann das Leck festgestellt.

Größe des Lecks noch unbekannt

Wegen des niedrigen Pegelstands von derzeit 60 Zentimetern am Hafen in Starnberg konnte sie seitdem nicht aus dem Wasser geholt werden. Denn dafür braucht es einen Pegelstand von mindestens 70 bis 80 Zentimetern. Damit lässt sich auch nicht untersuchen, wie groß das Leck ist, ob es repariert werden kann und inwiefern sich das wirtschaftlich lohnen würde. Und so bleibt die "MS Bayern" weiter auf unbestimmte Zeit am Hafen liegen. Da sie altersbedingt schon länger als Ersatzschiff dient, beeinflusst das Leck den Fahrplan zum Saisonstart am Ostersonntag aber nicht.

Nachzügler Schliersee folgt am 1. Mai

Am Ammersee wird der Auftakt mit einer Brunch-Fahrt gefeiert. Am Königssee und am Chiemsee hingegen fahren die Schiffe das ganze Jahr über. Am Tegernsee war der Saisonauftakt bereits im März, am Staffelsee am 1. April. Je wärmer es wird, desto mehr Schiffe kommen aber auch hier zum Einsatz. Am Königssee zum Beispiel verkehren im Winter nur drei Boote, zu Ostern dann schon zwölf und im Sommer ist die ganze Flotte mit insgesamt 18 Booten unterwegs. Der Schliersee ist der Nachzügler unter den oberbayerischen Seen: Hier fährt das erste Schiff im Linienverkehr ab dem 1. Mai.

Fahrpreise um rund zehn Prozent erhöht

Wegen der gestiegenen Energiepreise gelten auf den Linien der Bayerischen Seenschifffahrt neue Preise: Um rund zehn Prozent musste man die Fahrpreise am Königssee, Tegernsee, Starnberger See und Ammersee anheben, heißt es vonseiten des Unternehmens. Eine erfreuliche Nachricht gibt es für alle, die eine Ehrenamtskarte besitzen: Sie dürfen ab dieser Saison sämtliche Schiffe der Bayerischen Seenschifffahrt kostenlos nutzen.