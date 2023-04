"Get inked, give life" - Tattoo-Kampagne für Organspende

Deutschland hat die niedrigste Organspenderate in ganz Europa. Der gemeinnützige Verein Junge Helden e.V. aus München versucht, das zu ändern – mit einer Aufklärungskampagne und Tattoos. Das Design von "Opt.Ink": Ein Halbkreis, der mit einem weiteren Halbkreis zum ganzen Kreis wird. Die minimalistischen Formen sollen das Akronym für "Organ Donor", also Organ-Spender sein.

"Starkes Zeichen für die Organspende"

"Natürlich ist dieses Organspende-Tattoo ein Gesprächsstoff und darum geht es uns", sagt Anna Barbara von den Jungen Helden im Gespräch mit Bayern 3. "Uns geht es darum, dass die Organspende wieder mehr behandelt wird in der Öffentlichkeit, dass man darüber redet (...) und dass man eben ein starkes Zeichen setzen kann für die Organspende und sagen kann: Hier ist mein Tattoo. Das bedeutet: Ich stimme der Organspende zu und mir ist das wichtig und ich will das zeigen."

Aber: "Es empfiehlt sich immer, auch den Organspendeausweis auszufüllen zusätzlich zu dem Tattoo", sagte Anna Barbara. Und: Es sei wichtig, mit den Angehörigen über die Entscheidung zu sprechen, "denn sie werden immer gefragt, was die Entscheidung gewesen wäre".

Mehrere Tattoo-Studios tätowieren das Zeichen kostenlos

Auf der Website können sich Tattoo-Künstler eintragen, die das Symbol kostenlos stechen. Der Verein arbeitet nach eigenen Angaben mit Tattoo-Studios in ganz Deutschland zusammen, auch mehrere Tattoo-Studios in Bayern haben sich der Aktion angeschlossen. Für Menschen, die sich das Symbol stechen lassen wollen, ist dort auch eine Liste von teilnehmenden Tattoo-Studios zu finden. Die Kampagne wird von mehreren Prominenten unterstützt, zum Beispiel von Schauspieler Jürgen Vogel, Moderatorin Johanna Klum und Moderator Jan Köppen.

Wichtig sei in jedem Fall das Gespräch mit den Angehörigen, betont Barbara, auch wenn man sich zum Beispiel umentscheidet und doch nicht mehr Organspender sein möchte. "Man kann es (das Tattoo) natürlich auch wieder verändern, das macht man ja öfters bei Tattoos, dass man so ein Cover-up drüber macht, zur Not könnte man sich das auch weglasern."