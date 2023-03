Bayern, Tirol und Südtirol gemeinsam gegen die LKW-Flut

Wie würde das Slot-System funktionieren?

In dieser Machbarkeits-Studie wird von Experten verschiedener Fachrichtungen ein 5-Phasen-System entworfen, mit dem Verkehrsspitzen in Zeitfenster verlagert werden, in denen es weniger Verkehr gibt. Dabei orientiert man sich an den Slot-Systemen, mit denen seit langem zum Beispiel Luft- und Seefahrt ihre Häfen organisieren.

Demnach müssten künftig die Speditionen für ihre LKW-Fahrten zwischen Rosenheim und Trient Zeitfenster buchen. Sie melden also zunächst ihren Bedarf an – bei einer von den drei Ländern noch zu schaffenden Verwaltung - , bekommen dann eine Bestätigung, oder, wenn der Slot schon ausgelastet ist, den nächstmöglichen Zeitraum für den Transit. Das soll, so die Experten, nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, fährt zuerst" geschehen. Wie beim jetzt bereits existierenden digitalen Maut-System in Tirol werden an Check-In- und Check-Out-Punkten die Lastwagen registriert. In der Studie findet sich dieser Satz zu Nachtfahrten: "Die Vergabe der Slot-Buchungen lässt sich grundsätzlich in Tages- und Nachtslots unterteilen. Letztere werden limitiert und nur unter der Erfüllung besonderer Prämissen vergeben wie beispielsweise Antriebstechnologie, EURO-Klasse 6, Bereifung oder Durchqueren mit verminderter Geschwindigkeit."

Buchung kostenlos, aber Strafen bei Verstößen

Laut der Südtiroler Studie sind Gebühren für einen solchen Slot derzeit nicht erlaubt: "Die geltende Wegekostenrichtlinie ermöglicht den Mitgliedstaaten ... nur die Erhebung von Benutzungsgebühren oder von Mautgebühren; andere Gebühren sind untersagt." Erlaubt seien aber "finanzielle Sanktionen", die bei Nichteinhaltung oder Verletzung des Slot-Management-Systems verhängt werden. "Sie müssen eine abschreckende Wirkung haben, dürfen gleichzeitig aber nicht unverhältnismäßig sein", schreiben die Autoren der Studie.

Rechtswissenschaftler hat keine Bedenken

Professor Walter Obwexer, Rechtswissenschaftler von der Universität Innsbruck, sieht keine rechtlichen Hürden, die auf europäischer oder nationaler Ebene einem solchen digitalen Verkehrsmanagement im Weg stehen würden: "Das Slot-System ist rechtlich möglich." Allerdings müsse die Anzahl der Slots klar definiert werden und an der maximalen Kapazitätsgrenze der Infrastruktur ausgerichtet sein. Bei der Vergabe dürfe niemand diskriminiert werden, so Obwexer. In der Studie heißt es dazu: "Das Prinzip 'First Come First Serve' würde dies sicherstellen."

Slot-System auch für PKW?

Dass dieses Slot-System bei der geplanten Steuerung wohl eine große Rolle spielen wird, zeigte sich bei der Reaktion auf die Frage des Reporters am Rande der Gespräche, ob denn das Slot-System auch auf den PKW-Verkehr angewendet werden könnte oder sollte. Die Antwort: erstmal nicht, später aber möglicherweise schon. Das lässt sich auch aus diesem Satz aus der Machbarkeitsstudie herauslesen: "Übergeordnete Zielstellung des Systems ist es, nach der erfolgreichen Pilotphase alle Verkehrsmodi entlang des Brennerkorridors zu erfassen, um einen fließenden Verkehr sicherzustellen." Eine solche Erfassung, heißt es weiter, bedeute nicht automatisch auch die Einordnung in das Slot-System, sondern zunächst mal nur die "Sicherstellung" aller Daten zur Verkehrslage. Das lässt alles offen. Es kann also durchaus sein, dass in einigen Jahren die Urlaubsreise in den Süden nur zu bestimmten Zeiten angetreten werden kann. Wenn es im Ausgleich keinen Stau gibt, wäre das wohl eine bedenkenswerte Option.