Warum in Landshut ukrainisch-niederbayerische Geigen entstehen

Landshuter Geigenbaumeister gibt seine Techniken weiter

Für ihren Besuch in Landshut war eine persönliche schriftliche Einladung der Landshuter Geigenbauer an das ukrainische Kultusministerium nötig, damit das Paar ausreisen durfte.

Irina und Stanislav Yaroshenko haben sich einiges vorgenommen für ihren Besuch in Landshut. Geigenbaumeister Marius Laufer gibt sein Wissen an die beiden weiter, in seiner Werkstatt zeigt er den beiden seine Techniken. Die Ukrainer nämlich sind beide studierte Musiker, den Instrumentenbau haben sie sich weitestgehend autodidaktisch beigebracht.

Yaroshenkos wollen Geigenbauschule in der Ukraine aufbauen

Geigenbauschulen gibt es in der Ukraine nicht. Stanislav und Irina Yaroshenko wollen solch eine Schule aufbauen, sobald der Krieg das zulässt. "In der Ukraine haben wir eine lange Tradition in der klassischen Musik, aber eben keine Geigenbauschule", sagt Irina Yaroshenko. "Wir haben Meisterkurse im Internet besucht, aber das Arbeiten und Lernen in Präsenz ist natürlich etwas ganz Anderes." Das Wissen, das ihnen Geigenbaumeister Marius Laufer in Landshut vermittelt, nehmen sie mit in ihre Heimat.