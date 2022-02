Mit Instrumenten und Instagram von Mittenwald in die Welt

Kontakte über Instagram: Ein Bild aus Kanada und spontaner Besuch in der Werkstatt

Auch Anton Sprenger hat Kontakte in fast alle Teile der Welt - aber nicht nur wegen seiner Musikinstrumente, die er weltweit verschick. Vor ein paar Jahren hat der 52-Jährige die Foto-Plattform Instagram für sich entdeckt. "Es ist so weltumspannend, also ich habe ganz viel Freunde in Venedig, in Amsterdam oder in New York... die vielleicht in der Früh nur ihren Kaffee fotografieren. Doch genau das finde ich spannend, dadurch sehe ich sofort, wenn es beispielsweise in New York geschneit hat."

Instagram, so der Geigenbauer, sei deshalb für ihn alles andere als oberflächlich. Er habe dadurch schon viele interessante Leute kennengelernt, nicht nur virtuell. "Mir ist es beispielsweise passiert, dass unten an der Tür Leute klingelten, die mich von Instagram kennen." Die Menschen kommen von überall her, so Sprenger, und: "Da sind Leute dabei, die richtig was auf dem Kasten haben".

Der Geigenbaumeister freut sich, dass er in den letzten Jahren und gerade jetzt in der Pandemie so viele Leute kennengelernt hat, die sich für seine Arbeit und die Geschichte seines Heimatortes Mittenwald interessieren. Vor Kurzem hat ihm sogar eine Künstlerin aus Kanada ein handgemaltes Bild geschickt. Es hat nun einen Ehrenplatz in der Werkstatt bekommen.