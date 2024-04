Warum die Wasserrettung im Allgäu an der Skischanze trainiert

Es ist ein durchaus realistisches Szenario: Auf der Straße oberhalb der Skiflugschanze in Oberstdorf kommt ein Auto von der Straße ab, während unterhalb, in der Arena, tausende Menschen für eine Großveranstaltung versammelt sind. Genau so beginnt das Drehbuch für einen Teil der Katastrophenschutzübung, die am Wochenende im Landkreis Oberallgäu abgehalten wurde. Mit dabei waren sämtliche Katastrophenschutzbehörden und Hilfsorganisationen des Landkreises, wie etwa Feuerwehren, THW, Bergwacht, Sanitätsdienste und Fachbehörden.

Wasserrettung unter Skiflugschanze

In dem fiktiven Szenario, das die Kreisbehörde über Monate erarbeitet hatte, stürzt das Auto anschließend in die Tribüne und lässt diese teilweise einstürzen. Dass dabei ausgerechnet die Wasserrettung zum Einsatz kommt, liegt an dem, was unter der Arena liegt: Der Faltenbachtobel, eine Bergbach-Schlucht, von der ein Abschnitt unterhalb der Tribüne verläuft.

Die Aufgabe der Rettungskräfte war es laut Dominik Schneider von der DLRG Sonthofen, das Bachbett unterhalb der Arena nach Personen abzusuchen und diese zu retten. Der Faltenbachtobel verläuft dort laut Schneider über mehrere meterhohe Stufen in einem Tunnel und stellt eine große Herausforderung für die Rettungskräfte dar. "Das Übungsszenario war bewusst so gestaltet, dass es nur durch eine hervorragende Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte bewältigt werden konnte. Die erfolgreiche Kooperation konnte von allen Beteiligten eindrucksvoll unter Beweis gestellt werden", erklärte Fabian Flick von der DLRG Sonthofen, der als Übungsleiter für den Bereich der Wasserrettung eingesetzt war, bei dem auch die Wasserwacht Sonthofen, die Wasserwacht Immenstadt und die Canyoning-Gruppe der Bergwacht beteiligt waren.

Warum die Übung Vorschrift ist

Die Wasserretter konnten die acht verletzten Personen aus dem Szenario demnach innerhalb kürzester Zeit retten. Die Katastrophenschutzübung hatte das Oberallgäuer Landratsamt angesetzt, um für den Fall zu trainieren, dass es etwa bei der alljährlichen Vierschanzentournee zu einem Unfall kommt. Solche Übungen sind Pflicht und bieten gleichzeitig laut Landratsamt die Möglichkeit, "die Effizienz und Reaktionsfähigkeit der Oberallgäuer Rettungs- und Hilfsorganisationen sowie des Landratsamtes unter realistischen Bedingungen zu testen und zu verbessern", wie es auf deren Website heißt. Insgesamt waren am Wochenende an drei verschiedenen Locations im Oberallgäu die Rettungskräfte im Einsatz – zu Übungszwecken.