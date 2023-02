Warnstreik: Münchner Straßenreinigung lässt Faschingsmüll liegen

Der Fasching ist vorbei, doch die Spuren sind in der Münchner Altstadt an manchen Stellen noch sichtbar. Schon mittags war am Faschingsdienstag der Boden in der Münchner Innenstadt mit bunten Papierblumen bedeckt. Der Müll wird wohl noch eine Weile liegen bleiben. Auch am Aschermittwoch streiken die Beschäftigten der Straßenreinigung.

Straßenreinigung will mehr Geld und Respekt

Zu dem Warnstreik aufgerufen hat die Gewerkschaft Verdi. Die Mitarbeiter fordern eine bessere Bezahlung und wollen, dass ihre Arbeit im Alltag mehr wahrgenommen wird. Mit dem Streik zum Faschingshöhepunkt sollte sichtbar werden, was passiert, wenn es die Straßenreinigung nicht gäbe. Schon in den Vorjahren gab es an den Faschingstagen tonnenweise Partymüll. 2020 musste die Stadtreinigung 4,5 Tonnen abtransportieren, damals waren bis zu 40 Mitarbeiter im Einsatz.

Private Reinigungsfirma soll´s richten

Dass nach drei Tagen Straßenfasching vieles liegenbleibt, wissen auch die Menschen, die am Faschingsdienstag auf dem Viktualienmarkt gefeiert haben. Viele der Kostümierten hatten daher Verständnis für den Streik. Die Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst gehen heute und am Donnerstag weiter. Derweil hat die Stadt München Kontakt mit einem privaten Reinigungsunternehmen aufgenommen.