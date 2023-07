Waldnaabaue: Wie renaturiert ist ein Moor nach 25 Jahren?

Der entscheidende Faktor: Rückhaltung des Wassers in der Fläche

In den letzten Jahren ist in der Waldnaabaue fast ein Drittel weniger Regen gefallen als der langjährige Mittelwert - rund 350 Liter pro Quadratmeter im Jahr statt wie früher rund 450. Vor allem die Sommer werden zunehmend trocken.

Der Schlüssel ist also, das Wasser aus den niederschlagsreicheren Zeiten im Herbst und Winter nicht abfließen zu lassen, sondern in der Fläche zurückzuhalten. Je nachdem, wohin sie abgelassen werden und wohin das Wasser dann abfließt, erfüllen diese Funktion durchaus auch die bewirtschafteten Fischteiche. In den weitgehend sich selbst überlassenen Bereichen hilft dagegen der Biber bei dieser Aufgabe tatkräftig mit: Seine Dämme und Spuren sind in der Waldnaabaue leicht zu finden.