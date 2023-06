Klimaschutz: Rotes Moor in der Rhön wird renaturiert

Wasserstand soll konstant hoch gehalten werden

Ganz konkret sollen im Leegmoor – dem Bereich, in dem der Torf abgebaut wurde – ab Anfang Juli Stahlspundwände mit einem Bagger bis zur Tonschicht eingedrückt werden und so einen zu starken Abfluss des Wassers verhindern. Nach Angaben des UNESCO-Biosphärenreservats wurde der Torfabbau im Roten Moor Anfang der 1980er Jahre eingestellt. Nach dem Schwarzen Moor in der Bayerischen Rhön (66,4 Hektar) ist das Rote Moor (50 Hektar) das zweitgrößte Hochmoor im Biosphärenreservat.

Wichtiger C02-Speicher

In Folge des Klimawandels drohen bundesweit Moore auszutrocknen. Dann wird der in ihnen gespeicherte Kohlenstoff als CO2 und Methan freigesetzt, was zu einer ganz erheblichen Treibhausgasemission führt. Zusammengenommen machen alle Moore nur drei Prozent der gesamten Landfläche der Erde aus. Sind die Moore gesund und ausreichend durchfeuchtet, speichern sie dauerhaft doppelt so viel CO2 wie alle Wälder zusammengenommen.