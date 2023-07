Vollversammlung: Bayerischer Städtetag trifft sich in Erlangen

Der Bayerische Städtetag trifft sich Mittwoch und und Donnerstag zu seiner Vollversammlung in Erlangen. Dabei werden die Forderungen des Bayerischen Städtetags an Landtag und Staatsregierung zur Landtagswahl 2023 formuliert, heißt es in der Ankündigung zu dem Treffen. Ein riesiges Thema dabei: die Finanzierung anstehender Projekte.

Finanzielle Nöte, zu viel Bürokratie und Personalmangel

Die zahlreichen Herausforderungen samt den damit verbundenen Ausgaben, die Fülle der Aufgaben bei der Kinderbetreuung sowie die der Gesundheits- und Pflegeversorgung ließen die Ausgaben immer weiter steigen. Die Finanzsituation der Kommunen gerate seit Jahren trotz ihrer stabilen Einnahmen immer mehr in Schieflage, so der Bayerische Städtetag. Verstärkt werde diese Lage durch sehr viel Bürokratie und Personalmangel in der öffentlichen Verwaltung. Der Städtetag fordert vom Freistaat Bayern, die allgemeine Finanzausstattung im kommunalen Finanzausgleich dauerhaft zu stärken. Und er macht weitere Vorschläge, um die Lage zu entspannen: Etwa die Digitalisierung der Verwaltung voran zu treiben – oder die Investitionen in die stationäre Pflege neu aufzustellen.

Vollversammlung wählt Vorsitzende

Zur Vollversammlung nach Erlangen kommen knapp 400 Delegierte und Gäste aus der Europa-, Bundes- und Landespolitik. Vertreten sind Oberbürgermeisterinnen und -meister, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Stadtratsmitglieder aus den 309 Mitgliedstädten und -gemeinden.

Bei der internen Vollversammlung am Mittwoch stehen der 1. Vorsitzende, der Straubinger Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU), und die beiden stellvertretenden Vorsitzenden, der Fürther Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) und der Weilheimer Erste Bürgermeister Markus Loth (Bürger f. Weilheim) zur Wiederwahl.

Podiumsdiskussion mit Ministern und Partei-Vorsitzenden

Am zweiten Tag kommen dann zu einer Podiumsdiskussion Gäste in die Erlanger Heinrich-Lades-Halle: Darunter Bayerns Finanzminister, Albert Füracker (CSU), der Landesvorsitzende der SPD Bayern, Florian von Brunn, der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Ludwig Hartmann, der stellvertretende Ministerpräsident und Landesvorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger sowie der Landesvorsitzende der FDP Bayern, Martin Hagen.