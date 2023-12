Volleyball: DVV-Pokal-Aus für die Roten Raben Vilsbiburg

Die Volleyballerinnen der Roten Raben Vilsbiburg sind am Donnerstagabend im Halbfinale des Deutschen Volleyball-Verband-Pokals (DVV-Pokal) ausgeschieden. Mit 0 zu 3 Sätzen unterlagen die Niederbayerinnen in der heimischen Halle dem Bundesligakonkurrenten SC Potsdam.

Rote Raben: "Ergebnis in dieser Deutlichkeit bitter"

Trotz energischer Gegenwehr gelang es den Roten Raben nicht, einen Satz für sich zu entscheiden. Dabei hatten sie im Viertelfinale überraschend den Favoriten und Titelverteidiger Schwerin mit 3 zu 0 Sätzen aus dem Pokal geworfen.

Der Erfolg der Gäste in der Ballsporthalle sei unterm Strich verdient, resümierte der Verein laut Mitteilung nach dem Spiel. Die Gegner hätten in den entscheidenden Phasen noch eine Schippe drauflegen und die wirklich wichtigen Punkte machen können. "Auf der anderen Seite war für die Raben das Ergebnis in dieser Deutlichkeit bitter, hatten sie sich doch in zweieinhalb von drei Sätzen gegen den Favoriten als gleichwertig erwiesen", heißt es auf der Homepage der Roten Raben.

Der Trainer ist trotzden stolz auf sein Team. Juan Diego Garcia Diaz sagte nach dem Spiel am Donnerstagabend: "Ich bin stolz auf meine Mannschaft, sie hat sehr gut gekämpft und alles gegeben. Wir werden weiter hart arbeiten, um noch stärker zurückzukommen".

DVV-Pokal-Finale im März in Mannheim

Potsdam trifft nun am 3. März im DVV-Pokal-Finale auf Allianz MTV Stuttgart. Das Spiel wird in der Mannheimer SAP-Arena ausgetragen. Für die Roten Raben geht es am Samstag in der Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Neuwied weiter.