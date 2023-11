Volleyball-Sensation: Vilsbiburg wirft Schwerin aus dem Pokal

Es ist eine echte Pokalsensation im Frauen-Volleyball. Die Roten Raben Vilsbiburg haben am Mittwochabend den Titelverteidiger und Topfavoriten SSC Palmberg Schwerin besiegt und stehen völlig überraschend im Halbfinale.

Glattes drei zu null nach Sätzen

Der Jubel der gut 1.000 Zuschauer in der Ballsporthalle Vilsbiburg kannte keine Grenzen. In knapp 90 Minuten besiegten die Niederbayerinnen den Titelverteidiger und Topfavoriten Schwerin mit einem glatten drei zu null. Zwar endete die Sätze jeweils knapp, doch eine echte Siegchance hatte das Starensemble aus Schwerin an diesem denkwürdigen Pokalabend nicht.

Jetzt wartet das Halbfinale

Am vergangenen Samstag noch siegten die Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern in der Bundesliga an gleicher Stelle mit drei zu null. Diesmal drehten die Roten Rabe Vilsbiburg den Spieß um und fügten Schwerin die erste Pflichtspielniederlage in dieser Saison zu. Der Topfavorit ist damit raus aus dem Pokalwettbewerb, Vilsbiburg freut sich auf das Halbfinale. Das wurde noch am Abend ausgelost.

Für die Raben geht es gegen den SC Potsdam um den Einzug ins Endspiel am 3. März 2024 auf der großen Bühne, der Mannheimer SAP-Arena.