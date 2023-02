Volleyball: Klarer Heimsieg für die Roten Raben Vilsbiburg

Vor rund 780 Zuschauern in der Ballsporthalle in Vilsbiburg bezwangen die Roten Raben den VC Neuwied 77 mit 3:0 (25:21, 25:11, 25:15). Nach einem relativ engen ersten Satz waren die Gastgeberinnen gegen den Tabellenletzten aus Rheinland-Pfalz ab dem zweiten Durchgang deutlich überlegen und gewannen auch in dieser Höhe verdient.

Raben konnten kompletten Kader zum Einsatz bringen

Die Raben konnten eine Woche nach dem dezimierten Auftritt in Potsdam diesmal wieder mit vollem Kader antreten. Die Anfangsformation bildeten Zuspielerin Wilma Rivera, Dayana Segovia auf Diagonal, die Außenangreiferinnen Suvi Kokkonen und Lisa Arbos, Yeisy Soto und Britte Stuut im Mittelblock sowie Libera Kirsten Knip.

Spannender erster Durchgang

Im ersten Abschnitt lieferten sich beide Mannschaften ein durchaus spannendes Match. Neuwied, das in dieser Saison auswärts noch keinen Punkt holen konnte, kämpfte beherzt um seine Außenseiterchance und hielt bis zum 18:17 Tuchfühlung mit den Raben. Diese erhöhten allerdings zum Ende die Schlagzahl und kamen zum 25:21, das Britte Stuut besorgte.

Ab dem zweiten Satz Raben klar überlegen

Der zweite Satz war dann eine klare Angelegenheit für Vilsbiburg, das von 8:2 über 15:5 bis zum 25:11 alles im Griff hatte. Und auch den dritten Durchgang dominierten die Roten Raben ab dem 6:5 kompromisslos und machten über 16:10 mit 25:15 den ungefährdeten Drei-Satz-Erfolg perfekt. Lara Darowski war es, die mit einem krachenden Block den Deckel draufmachte.

Nächstes Raben-Spiel erst Anfang März

Am kommenden Wochenende legt die Bundesliga wegen des Pokalfinales (Potsdam gegen Schwerin am Sonntag, 26.2., in der Mannheimer SAP-Arena) eine Pause ein. Somit geht es für die Roten Raben in der Liga mit dem Auswärtsspiel bei Schwarz-Weiß Erfurt am Freitag, 3.3., weiter. Das nächste Heimspiel in der Ballsporthalle steigt am Samstag, 11.3., gegen die Ladies in Black Aachen.