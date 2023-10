Rote Raben: Die Zukunft soll wieder rosiger werden

Bei drei Testspielen in der Schweiz hinterließ das Team von Trainer Juan Diego Garcia Diaz trotz zweier Niederlagen in drei Partien zuletzt gute Form. Fazit des Chefcoaches: "Wir haben viele Testspiele absolviert. Das ist der beste Weg, um zu sehen, dass das Team die Systeme überträgt, die wir uns im Training erarbeiten. Vor uns liegt eine gute Saison, in die wir Schritt für Schritt hineinstarten wollen."

Besonders wichtig waren diese Tests, um die Neuzugänge zu integrieren und Automatismen im Zusammenspiel zu entwickeln. Mit Diagonalangreiferin Pauline Martin und Alondra Vazquez stießen die letzten beiden Neuen nach Länderspielverpflichtungen zum Team und bestritten ihre ersten Einsätze.

Die Raben unterlagen dabei trotz 24 Punkten von Martin in Düdingen mit 1:3. Gegen Neuchatel gelang zunächst ein 3:2-Sieg mit 22 Punkten von Anna Spanou, die Revanche ging mit 1:2 verloren, wobei Vazquez als beste Punktesammlerin auffiel.

Dem Saisonauftakt beim VC Neuwied 77 kann die Mannschaft also durchaus selbstbewusst entgegenblicken, erst recht bei der positiven Bilanz, die man gegen Neuwied aufzuweisen hat (4:0 Siege). Der Heimspiel-Auftakt in der Ballsporthalle steigt dann vier Tage später am Mittwoch (11.10.) gegen den VfB Suhl LOTTO Thüringen.

Volleyball-Bundesliga mit neuem Modus

Die Volleyballfans müssen sich in der neuen Spielzeit an zwei Neuerungen gewöhnen: Die Staffelgröße wurde von zwölf auf zehn Teams reduziert - dafür wird eine Zwischenrunde eingeführt, in der acht Viertelfinalteilnehmer ermittelt werden. Nach Ende der Zwischenrunde, die im Februar und März 2024 gespielt wird, fällt die Meisterschaftsentscheidung wie gewohnt in den Play-offs.