Sternstundentag beim BR: Spenden für Kinder in Not

Die Sternstunden rufen und viele kommen, weil sie helfen wollen. Prominente und BR-Mitarbeitende sitzen heute den ganzen Tag an den Spendentelefonen: Uschi Glas, Michaela May, Erol Sander, Tatort-Kommissar Udo Wachtveitl, Kabarettist Maxi Schafroth, Sportlerin Magdalena Neuner und sogar drei Königinnen und ein Prinz: die Bayerischen Bier-, Milch- und Honigköniginnen und Prinz Ludwig von Bayern.

30 Jahre Sternstunden – eine Benefizaktion mit dem BR

Die Benefizaktion Sternstunden hat der frühere BR-Unterhaltungschef Thomas Jansing vor 30 Jahren ins Leben gerufen. Anlass war der Krieg im damaligen Jugoslawien und das Leid der Kinder dort. Heute ist Thomas Jansing Vereinschef und stolz auf "seine" Sternstunden. Er spricht von einer Bewegung, die aufruft zu Solidarität und Mitgefühl in unserer Gesellschaft. "Wir sind eine Idee, ein Gedanke, eine Bewegung. Das freut uns natürlich auch, dass wir diese Entwicklung genommen haben", sagt der Sternstunden-Gründer.

2022 wurden beim Sternstundentag 11,65 Millionen Euro gesammelt

Ob Krankheit, Behinderung oder soziale Not: Sternstunden hilft Kindern und Jugendlichen in Bayern, Deutschland und weltweit. Dank der Hilfsbereitschaft vieler Menschen konnte Sternstunden seit der Gründung 1993 bis heute mehr als 370 Millionen Euro an Spenden einnehmen und so über 3.800 Kinderhilfsprojekte im In- und Ausland unterstützen. Jeder Cent geht ohne Abzug von Verwaltungskosten an Kinder in Not. Im vergangenen Jahr kamen allein am Sternstunden-Tag 11,65 Millionen Euro zusammen.

In 30 Jahren wurden mehr als 3.800 Kinderhilfsprojekte unterstützt

Die Hilfe der Sternstunden ist vielfältig. So wird das erste deutsche Zentrum für den kindlichen Schlaganfall im Dr. von Haunerschen Kinderspital in München finanziell unterstützt. Genauso hat das Kinderhilfswerk des Kapuzinerordens "Seraphisches Liebeswerk" mit Sitz in Altötting Geld erhalten. Es bietet hilfsbedürftigen und verwaisten Kindern ein Zuhause an acht Standorten in Bayern. Aber auch Familien in der Ukraine versorgt Sternstunden mit Lebensmitteln und Medizin sowie notleidenden Kindern in Kolumbien, Pakistan, Nordsyrien und der Türkei.

Von 6 bis 23 Uhr kann gespendet werden

Am Sternstundentag, am Tag im Zeichen der Nächstenliebe wird noch einmal kräftig Geld gesammelt. Neben den vielen Prominenten sitzen auch viele BR-Mitarbeitende aus allen Redaktionen und Abteilungen an den Spendentelefonen in München und Nürnberg. BR-Intendantin Katja Wildermuth macht genauso mit. "Es ist einer der schönsten Arbeitsstage, auch wenn für viele Kolleginnen und Kollegen des BR eigentlich das ganze Jahr Sternstunden ist, weil es so viele Projekte gibt, wo sie sich ehrenamtlich engagieren. Aber beim Sternstundentag möchte jeder dabei sein", so Katja Wildermuth.

Spenden-Hotline: 0137/10 10 200

Von sechs bis 23 Uhr kann gespendet werden, nicht nur telefonisch, sondern auch online unter br.de/sternstunden. Den ganzen Tag berichten die BR-Programme auf allen Kanälen über Hilfsprojekte, die von Sternstunden unterstützt werden und rufen mit besonderen Programmaktionen zum Spenden auf.

Höhepunkt ist am Abend die Spenden-Gala im BR-Fernsehen ab 20.15 Uhr moderiert von Volker Heißmann und Sandra Rieß, live aus der Frankenhalle in Nürnberg.