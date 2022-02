Volksverhetzung: Razzia bei Telegram-Hetzer in Rosenheim

Verdacht der Volksverhetzung und Leugnung des Holocaust

Beim Verdacht der Volksverhetzung gegen den Rosenheimer wiegt offenbar die Leugnung des Holocaust am schwersten. Das habe der Beschuldigte in mehreren Posts getan, so die Staatsanwaltschaft. Es handle sich dabei um eine gravierende Straftat, die mit Gefängnis bis zu fünf Jahren bestraft wird. Des Weiteren habe er Verschwörungstheorien mit strafbarem Inhalt verbreitet, unter anderem zur, so wörtlich, "Jagd auf das obere Verbrechersystem und dessen Säuberung" aufgerufen.

Außerdem wird dem Mann versuchte Nötigung in zwei Fällen vorgeworfen. In Schreiben an Behörden habe er allerlei Drohungen ausgestoßen, unter anderem das "jüngste Gericht" angekündigt. In diesen Schreiben gebrauchte er laut Staatsanwaltschaft Traunstein Begriffe und Argumentationen, wie sie von den sogenannten Reichsbürgern verwendet werden. Inwieweit er in dieser Szene verwurzelt sei, werde noch überprüft.

Telegram-Gruppe mit seltsamem Titel

Der Verdächtige hat laut Polizeisprecher zugegeben, eine Telegram-Gruppe mit dem Namen "King Ather reveals" zu betreiben. Was diese Benennung ausdrücken soll, ist noch unklar. Das Kommissariat Staatsschutz der Kriminalpolizei Rosenheim hatte Mitte des vergangenen Jahres Hinweise des Tiroler Landesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung verfolgt und den Kanal mit etwa 1.000 Followern beobachtet.