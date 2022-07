Märchensommer Allgäu: "Peter Pan und Tinkerbell" in Kempten

Auf der Freilichtbühne auf der Burghalde in Kempten feiert heute mit "Peter Pan und Tinkerbell" der diesjährige "Märchensommer Allgäu" Premiere. Mit viel Musik, ausgefallenen Kostümen und jeder Menge Action entführt das Team des Theaters in Kempten die Zuschauer ins Nimmerland von Peter Pan und seinen Freunden. Zum vierten Mal bringt Regisseurin Silvia Armbruster ein bekanntes Märchen als interaktives Musiktheater für Jung und Alt auf die Open Air Bühne.

80 Kinder unterstützen Peter Pan und Tinkerbell

In "Peter Pan und Tinkerbell" geht es um den Jungen Peter Pan, der nie erwachsen wird, und um seine Freundin, die kleine Fee Tinkerbell. Die professionellen Darstellerinnen werden unterstützt von 80 Kindern und neun jugendlichen Tänzerinnen aus dem Allgäu. Sie gehen gemeinsam mit Peter Pan und seinen Freunden auf die Suche nach seinem verschwundenen Schatten und wollen ihm helfen, Tinkerbell aus den Fängen des bösen Captain Hook zu befreien.

Der Märchensommer Allgäu bietet Tanz, Gesang und Schauspiel

Mit dem Märchensommer Allgäu locken die Theaterchefin und ihr Team jedes Jahr tausende Besucher auf die Burghalde in Kempten. Nach Ansicht von Silvia Armbruster liegt das an der Mischung aus Tanz, Gesang und Schauspiel: "Dieses interaktive Moment ist sicher ganz stark. Und dann ist es so eine ganz alte Theaterform - das war ja in der Antike schon so und bei Shakespeare: Die Geschichten selber waren bekannt. Nur: Wie werden sie erzählt? Das ist das Spannende."

Peter Pan und Tinkerbell macht Zuschauern und Darstellern Spaß

Ein quirliger Peter Pan, eine trendverliebte Tinkerbell, ein trotteliger Captain Hook und viel Spielfreude - das ist das Rezept, mit dem das Ensemble die Kleinen und Großen mitreißt. Aber nicht nur die Zuschauer, auch die Darsteller wie Corinne Steudler als Peter Pan haben ihren Spaß am Märchensommer. Für Kinder zu spielen, ist laut Steudler ganz anders als vor Erwachsenen auf der Bühne zu stehen: "Die sind so direkt und geben einem das so zurück. Das ist traumhaft, für Kinder zu spielen."

16 Aufführungen von "Peter Pan und Tinkerbell" in Kempten

Bis zum 21. August ist "Peter Pan und Tinkerbell" 16 Mal auf der Freilichtbühne der Burghalde in Kempten zu sehen. Bei schlechtem Wetter dient das Stadttheater als Ausweichspielstätte. Bei schönem Wetter sind immer auch noch zusätzliche Karten an der Abendkasse für die Freilichtbühne zu haben.