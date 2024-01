Virtuelles Training für das All: Kleine Revolution aus Würzburg?

Wer einmal ins All fliegen möchte, trainiert bisher in riesigen, aufwändig mit Nachbauten von Raumstationen, Shuttles und Kapseln ausgestatteten Wasserbecken. Denn: Die Gegebenheiten unter Wasser kommen hier auf der Erde denen der Schwerelosigkeit im Weltall noch am nächsten. Bald könnte die Ausbildung von Astronautinnen und Astronauten jedoch stark vereinfacht werden: Ein Team der Uni Würzburg hat eine Virtual-Reality-Simulation mittels einer VR-Taucherbrille entwickelt, die das Training verschiedener Einsatzszenarien unter Wasser möglich macht.

Nachhaltigeres Training durch virtuelle Simulation?

Die VR-Taucherbrille soll mit ihrer Simulation das Weltraumtraining flexibler und auch ressourcenschonender machen. "Wir glauben, dass wir den Bedarf an riesigen Schwimmbädern für das Astronautentraining durch eine innovative VR-Anwendung verringern können", ist Andreas Nüchter, Professor für Robotik vom Lehrstuhl für Informatik, zuversichtlich.

Statt ins Wasserbecken gehen die angehenden Astronautinnen und Astronauten dann für ihr Training mithilfe der VR-Taucherbrille in einen virtuellen Raum. Dort sehen sie ein digitales Abbild einer Raumstation vor sich. Tracking-Systeme unter Wasser ermöglichen ihnen dabei eine genaue Positionierung und Orientierung, sodass sie sich in der virtuellen Station bewegen und ihre Perspektive ändern können. Den Trainierenden kommt es dann so vor, als befänden sie sich an Bord einer Station im All, so die Uni in ihrer Mitteilung.