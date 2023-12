Vierjähriger sperrt Bruder ein und geht barfuß in die Stadt

Nur im T-Shirt und barfuß hat sich ein vier Jahre alter Junge am Montag auf den Weg in die Schwabacher Innenstadt gemacht. Die Polizei konnte ihn mithilfe eines Passanten finden und wohlbehalten wieder ins Elternhaus zurückbringen, wo der besorgte große Bruder – eingesperrt – auf ihn wartete.

Ausflug im T-Shirt und barfuß in die Stadt

Der fast volljährige Bruder sollte während der Abwesenheit der Eltern am Montagmittag auf den vierjährigen Buben aufpassen. Das klappte aber nach Angaben der Polizei nicht so ganz. Denn der kleine Kerl lockte seinen großen Bruder mittels eines Tricks in sein Zimmer und schloss ihn ein. Daraufhin habe der Bub einen Ausflug in die Stadt unternommen, "um die große weite Welt der Stadt Schwabach zu erkunden", wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Allerdings war er dabei barfuß und nur mit T-Shirt und Jogginghose bekleidet. Der Vierjährige habe wohl in der Aufregung des gelungenen Coups vergessen, sich der winterlichen Witterung entsprechend zu kleiden, so die Beamten. Ein Passant wurde auf den zu leicht bekleideten, fröstelnden Jungen aufmerksam, verständigte die Beamten und übergab ihn der Polizeistreife.

Polizeistreife bringt frierenden Ausreißer nach Hause

Der konnte sich wohl vor Aufregung und Frieren nicht mehr erinnern, wo er wohnte. So machten sich die Beamten auf die Suche nach dem Wohnort des Kindes. Sie suchten in der Nähe des Fundorts die Gegend ab und entdeckten schließlich den eingesperrten Bruder, der an einem geöffneten Fenster im Obergeschoss lautstark nach dem Ausreißer rief.

Die Polizisten befreiten den Bruder. Der gleichzeitig verständigte Vater versprach laut Polizei, seinen ältesten Sohn für "den Erfindungsreichtum jüngerer Familienmitglieder zu sensibilisieren". Der Vierjährige selbst überstand den unerlaubten Ausflug fröstelnd, aber unversehrt, so die Polizei.