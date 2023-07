Video-Witze fränkischer Kabarettisten auf dem Witzewanderweg

Die beste Antwort auf die derzeitigen Krisen ist Humor, sagt der aus der Fastnacht in Franken bekannte Nürnberger Kabarettist Oliver Tissot. Er hat 20 Kolleginnen und Kollegen gewonnen, einen Witz als Video für seinen Witzewanderweg im Landkreis Roth beizusteuern.

Beim Wandern auf dem Witzewanderweg können diese Videos bekannter Kabarettisten wie Lizzy Aumeier und Oti Schmelzer mit dem Smartphone abgerufen werden. Auch Menschen aus der Gemeinde, etwa ein Waldarbeiter, der Pfarrer, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr oder der örtliche Schnupfclub haben mitgemacht. Für das Vergnügen gibt es auf halber Strecke den QR-Code für eine App, mit der Oliver Tissot sogar ins eigene Wohnzimmer mit nach Hause genommen werden kann.

Witzewanderweg beim fröhlichen Bürgermeister

Die Idee zum Witzewanderweg hat Tissot aus der Schweiz geklaut. "Aber wir machen ihn noch ein bisschen besser", sagt er, "und können jederzeit wieder aktuelle Witze nachliefern." Die Witze liegen auf Youtube und können an jedem der auf dem Weg verteilten "Vollpfosten" per QR-Code abgerufen werden. Mit dabei sind Witze für Groß und Klein, so sollen auch Kinder und Jugendliche animiert werden, Wandern nicht als öde zu empfinden. "Es ist wie eine Schnitzeljagd gestaltet. Es sind Witze für alle Altersgruppen dabei", verspricht Tissot.

Die Touristiker aus dem Rother Landratsamt wollten den neuen Weg mit digitaler Technik ausgestalten. Und sie haben für die Fans der analogen Welt jeweils auch einen Witz in eine Holzplatte einfräsen lassen. Dass der Weg ausgerechnet in Rohr beginnt, hat der frühere Landrat so entschieden. "Der Weg musste zum Bürgermeister Felix Fröhlich", sagt der Rother Landrat Herbert Eckstein (SPD) grinsend bei der Eröffnung.

Zwölf Kilometer Länge

Zwölf Kilometer lang ist die Strecke, die der ehrenamtliche Wanderwart der Gemeinde, Jürgen Grumpelt, ausgetüftelt hat. Das mittelfränkische Rohr bei Schwabach ist bisher nicht gerade als Wanderparadies bekannt. Doch der Weg führt abwechslungsreich durch Felder, an Waldrändern entlang und durch Ortschaften mit so klingenden Namen wie Rohr, Prünst, Gaulnhofen und Leutzdorf. Vier Gasthäuser befinden sich an der Strecke, die auch abgekürzt werden kann. Und immer wieder leuchten schon von weitem die gestreiften Pfosten der Witzestationen, die sogenannten Vollpfosten.

Erinnerungsfotos mit Oliver Tissot: Augmented "ReOlity"

Am ersten Wochenende waren bereits etliche Familien unterwegs auf dem Witzewanderweg. "So kommt man mal in Ortschaften, in die man sonst nie käme", sagt Reinhard Haas, der mit Frau und Sohn unterwegs war. "Es sind auch ein paar Flachwitze dabei", gibt Oliver Tissot zu.

Viel Spaß macht die App mit zehn verschiedenen Fotos Oliver Tissots. In Erinnerungsfotos erscheint dann ein grinsender Tissot in einem schrillen Kostüm und Sprechblasen wie im Comic mit einem Witz. "Wir wollten mal etwas ganz Neues ausprobieren“, sagt Nadine Menchen, die im Landratsamt Roth für die Kreisentwicklung zuständig ist. Sie hofft, dass viele Menschen Freude haben mit dem Witzewanderweg.

Mit Informationen von dpa