Oscar 2023 - Der Live-Ticker aus Kalifornien

Ist die wichtigste Kategorie. Klaro, dass die ganz am Ende der Oscar-Show vergeben wird. Also, von jetzt an noch 3.5 Stunden warten. Das sind die Nominierten in dieser Sparte:

"Im Westen nichts Neues"

"Avatar: The Way of Water"

"The Banshees of Inisherin"

"Elvis"

"Everything Everywhere All at Once"

"Die Fabelmans"

"Tár"

"Top Gun: Maverick"

"Triangle of Sadness"

"Die Aussprache" ("Women Talking")

00:22 Team "Im Westen Nichts Neues"

Bis zuletzt ist das Team von "Im Westen nichts Neues" in Hollywood auf Trab. Wenige Stunden vor der Oscar-Nacht wurde am Samstag (Ortszeit) auf dem traditionellen Empfang der deutschen Anwärter in der historischen Villa Aurora mit Hunderten Gästen gefeiert. "Ich kann es immer noch nicht packen", sagte Daniel Brühl (44), der den Antikriegsfilm nach der Vorlage des Romans von Erich Maria Remarque mitproduzierte und darin einen deutschen Politiker spielt. Kürzlich sieben Bafta-Preise in London und jetzt neun Oscar-Chancen, darunter auch in der Top-Sparte "Bester Film", beschreibt Brühl als "einfach ungeheuerlich".

Es sei beeindruckend, welche Ehre dem Film aus England und den USA zuteil werde. "Das hat es so noch nicht gegeben. Es ist ein Stück Filmgeschichte"", begeistert sich Brühl. Sonntagnacht wird er mit seiner Frau bei den Oscars sein. Auch die Kollegen Felix Kammerer und Albrecht Schuch sind dabei. Über 40 Nominierte und Gäste vom Team um Regisseur Edward Berger fiebern der Gala entgegen.