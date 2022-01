Verweste Frauenleiche in Tonne - Polizei nimmt Verdächtigen fest

Nach dem Fund einer verwesten Leiche in einem Keller in Haar bei München hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Die tote erwachsene Frau war am späten Donnerstagabend in einer Tonne gefunden worden. Ihre Identität ist noch ungeklärt.