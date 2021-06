Versuchter Mord in Dingolfing: 83-Jähriger greift Sohn an

In Dingolfing hat ein 83 Jahre alter Mann seinen Sohn angegriffen. Der 41-Jährige wurde dabei im Schlaf überrascht, teilt die Polizei mit. Er wurde mit einem schweren und mit einem spitzen Gegenstand attackiert und dabei unter anderem schwer am Kopf verletzt.

Opfer flieht zum Nachbarn

Der 41 Jahre alte Sohn konnte sich nach dem Angriff in einem Mehrfamilienhaus im Dingolfinger Norden bei einem Nachbarn in Sicherheit bringen. Er musste mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, heißt es.

Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes

Der 83-Jährige wurde festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut ist inzwischen Haftbefehl gegen ihn wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes ergangen. Der Tatverdächtige wurde nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landshut in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Das Motiv des alten Mannes ist unbekannt.