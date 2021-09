Vermisste Frau nach aufwändiger Suche gefunden

Ein Großaufgebot von Einsatzkräften hat am Sonntag (12.09.2021) eine vermisste Frau im Bereich Loderhof im Kreis Freyung-Grafenau gefunden. Wie die Polizei am Montag mitteilt, hatte die pflegebedürftige Dame ihre Wohnunterkunft verlassen und war dann verschwunden. Verwandte schalteten schließlich die Polizei ein.

Großeinsatz in unwegsamen Gelände

Mehr als 100 Einsatzkräfte, auch von Feuerwehren und Bergwachteinheiten, Rettungshundestaffel und dem BRK waren an der Suche beteiligt. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Schließlich wurde die Vermisste nach Einbruch der Dunkelheit in unwegsamen Gelände gefunden.

Leichte Verletzungen, aber hilflos

Die Frau war gestürzt und leicht verletzt worden. Sie war selber nicht mehr in der Lage, sich aus der misslichen Situation zu befreien, so die Polizei. Nach der schwierigen Bergung aus dem steilen und dicht bewachsenen Waldgebiet wurde sie in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.