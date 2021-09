Motorradfahrer rast in Fußgänger - 18-Jähriger stirbt

Am Sonntagmorgen ist ein Motorradfahrer im Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab in eine Fußgängergruppe gerast, die bei Oberbibrach auf der Kreisstraße unterwegs war.

18-Jähriger wird in Straßengraben geschleudert und stirbt

Wie die Polizei mitteilt, sei dabei ein 18-Jähriger frontal erfasst und in den Straßengraben geschleudert worden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der junge Mann noch an der Unfallstelle. Der 32-jährige Fahrer der Motocross-Maschine erlitt laut Polizei ebenfalls schwerste Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die übrigen drei Fußgänger erlitten einen Schock. Sie und auch die Angehörigen des Opfers wurden durch ein Kriseninterventionsteam betreut. Die Unfallstelle wurde für mehrere Stunden weiträumig abgesperrt.

Gutachter wurde eingeschaltet

Die Ermittlungen zum Unfallhergang würden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Weiden i.d. Opf. geführt, so die Polizei. Es wurde darüber hinaus auch ein Gutachter hinzugezogen.