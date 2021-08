Verfolgungsjagd durch Würzburg: Motorradfahrer auf der Flucht

Unfallflucht, versuchte Körperverletzung, Alkohol am Steuer, Widerstand gegen die Polizei – auf einen 34-Jährigen aus Höchberg könnte so einiges zukommen: Zuerst aufgefallen ist der renitente Motorradfahrer, als er gegen 17.30 Uhr auf der B19 stadtauswärts in Richtung Lengfeld mehrmals auf die Gegenfahrbahn gefahren ist, um so an den im Stau stehenden Fahrzeugen vorbeizukommen.

Unfallverursacher sucht Streit und flüchtet

Wie die Polizei berichtet, kam es bei einem dieser Manöver zu einem Unfall. Ein entgegenkommendes Auto konnte einen Zusammenstoß demnach nur durch eine Vollbremsung verhindern. Ein nachfolgendes Motorrad erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw auf.

Daraufhin soll der 34-jährige Motorradfahrer versucht haben, den Autofahrer aus seinem Wagen zu ziehen und mit der Faust zu schlagen. Der Pkw-Fahrer konnte aber ausweichen. Es kam zu einem Streit, bevor der 34-Jährige mit seinem Motorrad flüchtete.

Verfolgungsjagd durch Würzburg

Die Polizei konnte ihn zunächst nicht finden. Erst als gegen 19.30 Uhr eine Meldung über einen Motorradfahrer mit durchdrehenden Reifen an einer Kreuzung nahe der Talavera einging, konnten zwei Streifenwagen wieder die Verfolgung aufnehmen.

Der Motorradfahrer fuhr laut Polizei mit extrem überhöhter Geschwindigkeit über mehrere rote Ampeln in Richtung Höchberg, bevor er auf der B8 plötzlich wendete. Nach weiterer Verfolgungsjagd konnte der Motorradfahrer schließlich im Leutfresserweg gefasst werden.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bei der Festnahme leistete der 34-Jährige erheblichen Widerstand. Bei dem Mann aus Höchberg wurde eine Blutentnahme durchgeführt, da er laut Polizei wohl unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln und Alkohol stand. Einen Führerschein besaß er ebenfalls nicht. Das genutzte Motorrad wurde beschlagnahmt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können oder ebenfalls durch den Motorradfahrer gefährdet wurden, sollen sich bei der Polizei melden.