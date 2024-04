Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Vandalismus in Schutzgebiet gefährdet viele geschützte Tierarten

Vandalismus in Schutzgebiet gefährdet viele geschützte Tierarten

Vandalismus in einem der artenreichsten Biotope Süddeutschlands: Unbekannte zerstörten einen Teichablauf am Rötelseeweiher - mitten in der Brutzeit der Wasservögel. Der Schaden gefährdet laut Landratsamt viele geschützte Tierarten.