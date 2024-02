Landesgartenschau 2025: Weitere Bauarbeiten in Furth im Wald

Am Freitag fällt der Startschuss für die Bau- und Vorbereitungsarbeiten der Landesgartenschau 2025 in Furth im Wald. Die Arbeiten werden nun das ganze Jahr über in der Oberpfälzer Grenzstadt laufen. Erste Arbeiten, wie der Abriss der alten Festhalle und anderer Gebäude, hatte man schon letztes Jahr erledigt.

Zum Artikel: Langer Atem für Landesgartenschau 2025 in Furth im Wald

Diese Bauarbeiten stehen noch auf dem Plan

Heuer werden alle Baumaßnahmen für die Schau durchgeführt, die dann nächstes Jahr vom 22. Mai bis 5. Oktober 2025 stattfinden wird. So müssen den Sommer über zum Beispiel neue Promenaden und Plätze entstehen, eine Veranstaltungsarena mit spektakulärer Dachkonstruktion gebaut werden oder ein "Brückenloop" - eine weitläufig geschwungene Fußgängerbrücke - über drei Wasserläufe. Die Brücke erschließt sich über die Inseln zwischen Chamb, Mühlbach und Kalter Pastritz.

Außerdem entstehen Sitzflächen an den Stadtbächen und Spielplätze, zum Beispiel ein Abenteuerspielplatz, der aus einem Drachen-Ei schlüpft. "Wir gehen jetzt in die Vollen", heißt es zur regen Bautätigkeit für dieses Jahr von Stadt und Organisationsteam.

Umweltminister Glauber pflanzt Winterlinde

Der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber wirft am Freitag mit Bürgermeister und Ehrengästen einen "Blick hinter den Bauzaun" der für 2025 geplanten Landesgartenschau in Furth im Wald. Der Minister wird dabei in der Chamb-Aue, einem Teil des künftigen Ausstellungsgeländes, eine Winterlinde pflanzen.