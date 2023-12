Urenkelin von Hingerichtetem darf Fallbeil von Stadelheim sehen

Es ist eine Ausnahme: Helena Novotna aus dem tschechischen Brno durfte die Guillotine sehen, durch die ihr Urgroßvater sterben musste. Normalerweise erlauben das Bayerische Nationalmuseum und der Freistaat Bayern das nicht. Sie steht unter Verschluss im Depot des Museums. Die Ausnahme gibt es nur, weil Helena Novotna eine Angehörige ist, so das Museum.

Eine Rolle spielt dabei auch, dass sieben Mitglieder der Weißen Rose auf ihr hingerichtet wurden. "Es geht hier einerseits um die Gefühle der Angehörigen (...)", heißt es in der Begründung von 2014. "Und es geht andererseits auch um die gebotene Hochachtung gegenüber Menschen, die durch dieses Fallbeil den Tod gefunden haben." Außerdem solle das Fallbeil nicht zum "bevorzugten Reiseziel für Eventtouristen und Voyeure" werden.

Todesurteil mit tiefen Wunden für die Familie

Als das Fallbeil am 19. September 1944 auf Karel Hladečeks Nacken fiel, war dieser 36 Jahre alt. Mehrere Jahre lang hatte er in Prag gegen die deutschen Besatzer Widerstand geleistet. Dafür bekam er das Todesurteil.

Seine Tochter musste als 7-Jährige mit ansehen, wie die Gestapo ihn abholte - sie braucht noch heute regelmäßig Beruhigungstabletten und spricht nie über ihn. Seine Frau war gerade wieder schwanger, Hladečeks Sohn hat seinen Vater nie kennengelernt. Heute als alter Mann stehe das Foto seines Vaters in seinem Schlafzimmer und er spreche manchmal mit ihm, erzählt seine Urnkelin Helena Novotna.

Urenkelin auf Spurensuche

Fast 80 Jahre nach dem Tod ihres Urgroßvaters begab sich die 31-Jährige auf seine Spuren, um ein Buch über seine Lebensgeschichte zu schreiben: "Ich habe den Wunsch, etwas zu tun", sagt sie. "Ich fühle die Verpflichtung, sein Andenken zu bewahren. Das ist es, was ich fühle und was ich tun muss."

Zunächst besuchte Helena Novotna sein Grab am Friedhof am Perlacher Forst - direkt neben der JVA München-Stadelheim. Dort liegt er im sogenannten Ehrenhain II in einem Sammelgrab. Helena würde die sterblichen Überreste ihres Urgroßvaters gerne nach Hause holen, das wäre für den inneren Frieden der Familie wichtig - vor allem seine Kinder könnten dann ruhiger schlafen, sagt sie. Schließlich sollten Familien im Grab vereint sein und ihr Urgroßvater sollte nicht im Land der Täter begraben sein, findet sie.

Überführung der sterblichen Überreste nicht möglich

Leider ist es nicht möglich, Karel Hladečeks Asche nachhause zu holen, da der Sarg aus Holz war und somit längst verrottet ist. Man könnte seine sterblichen Überreste nicht aus dem Sammelgrab entfernen, ohne die Totenruhe der anderen zu stören, so das Ergebnis von Helenas Recherche.