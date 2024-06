Hochwasser in Bayern: Wo am Mittwoch die Schule ausfällt

Aufgrund der angespannten Hochwasserlage entfällt auch am Mittwoch in einigen bayerischen Schulen der Präsenzunterricht, wie das Kultusministerium mitteilt. Mancherorts findet jedoch eine Notbetreuung der Schüler statt. Von den Schulausfällen sind vereinzelt Schulen in den Regierungsbezirken Oberbayern, Niederbayern und Schwaben betroffen.

Schulausfälle in Oberbayern

Landkreis Freising

Kein Präsenzunterricht am Mittwoch; keine Notbetreuung möglich: GS/MS Allershausen

Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm

Präsenzunterricht entfällt am Mittwoch, keine Notgruppe angeboten: Grundschule Baar-Ebenhausen, Realschule Manching am Keltenwall, Anton von Buchner Förderzentrum Geisenfeld

Präsenzunterricht entfällt, Notgruppe angeboten: Grundschule Oberstimm/Donaufeld, Grund- und Mittelschule Manching im Lindenkreuz, Anton-von-Buchner-Förderzentrum Geisenfeld.

In der Mittelschule Reichertshofen haben nur die Klassen 5 bis 8 keinen Unterricht. An der Grundschule sowie den Klassen 9 und 10 der Mittelschule findet Präsenzunterricht statt. An allen hier nicht explizit aufgeführten Schulen findet wie gewohnt Unterricht in Präsenz statt. Welche Kindertagesstätten im Landkreis geschlossen bleiben, können die Eltern bei den jeweiligen Gemeinden erfragen.

Schulausfälle in Niederbayern

Stadt Passau

An folgenden Schulen entfällt am Mittwoch erneut der Präsenzunterricht: Gisela-Schulen Passau Niedernburg (Realschule und Gymnasium), Gymnasium Leopoldinum, Grundschule Passau-St. Nikola (Altstadtschule). Weitere Informationen erhalten Sie jeweils über die Schulleitung.

Schulausfälle in Schwaben

Landkreis Unterallgäu

An der Grundschule Westerheim kann bis einschließlich Mittwoch aufgrund der Schäden durch das Hochwasser kein Präsenzunterricht stattfinden. Alle anderen Grund- und Mittelschulen im Landkreis haben regulär Unterricht.

Landkreis Günzburg

Aufgrund der Hochwasserlage entfällt am Mittwoch an folgenden Schulen der Präsenzunterricht: Grundschule Günzburg "Auf der Bleiche", Grundschule Burgau (Notbetreuung eingerichtet), Grundschule Offingen (Notbetreuung eingerichtet), Grundschule Wettenhausen, Mittelschule Burgau (Notbetreuung eingerichtet), Mittelschule Offingen (Notbetreuung eingerichtet), Markgrafen-Realschule Burgau (Notbetreuung eingerichtet), St.-Thomas-Gymnasium Wettenhausen.

Landkreis Dillingen a. d. Donau

Aufgrund der Hochwasserlage entfällt am Mittwoch an folgenden Schulen der Präsenzunterricht: Montessori-Schule Wertingen; St.-Bonaventura-Realschule, St.-Bonaventura-Gymnasium, St.-Bonaventura-Fachoberschule und Fachakademie für Sozialpädagogik Dillingen; Freie Schule Lech-Donau Buttenwiesen.

Mit Informationen des Kultusministeriums