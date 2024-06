Unwetter: Teil der Burgruine Falkenstein stürzt ins Tal

Nach dem Murenabgang von der Burgruine Falkenstein laufen in der Gemeinde Flintsbach am Inn (Landkreis Rosenheim) die Aufräumarbeiten auf Hochtouren. Durch stundenlangen Starkregen war am Montagabend ein Teil der Befestigungsmauer durch einen übergelaufenen Bach ausgebrochen. Die Folge: ein Murenabgang in die Kufsteiner Straße am Ortsrand. Die 15 Häuser mit ihren 50 Bewohnern direkt unterhalb der Burgruine mussten evakuiert werden.

Bürger in Flintsbach geschockt

Die Flintsbacher Bürger sind geschockt. Ein derartiges Unwetter mit einem Murenabgang hat es hier seit Jahrzehnten nicht gegeben. Etliche Muren gingen nach BR-Informationen des Flintsbacher Feuerwehrkommandanten Jörg Benkel auch von den umliegenden Bergen ab, zum Beispiel vom Hohen Asten und am Sudelfeld.

Unter anderem wurde die Gemeindestraße Oberaudorf nach Flintsbach mit Geröll und Schlamm auf mindestens zwei Stellen verschüttet. Auch hier laufen die Aufräumarbeiten.

Burg Falkenstein: 700 Jahre altes Wahrzeichen von Flintsdorf

Die Burg Falkenstein ist rund 700 Jahre alt und das Wahrzeichen von Flintsdorf. Solch ein Wasserschaden sei bislang nicht dokumentiert, heißt es vom Stifterkreis, der die eine Million Euro teure Sanierung des Denkmals organisierte. Die Sanierung begann 2016 und wurde 2020 abgeschlossen.

Statiker muss Gemäuer überprüfen

Nun wird ein Statiker erwartet, der das Gemäuer überprüfen soll. Erst danach können alle Anwohner endgültig wieder in ihre Häuser zurück. Vom Murenabgang in Flintsbach sind im betroffenen Ortsteil insgesamt rund 40 Häuser betroffen. Dort liefen Schlamm und Wasser in Keller, Gärten und Einfahrten.

Feuerwehrfest mit besonders großer Dankbarkeit

Doch trotz verschlammter Straßen freut sich der Ort auf ein Ereignis am Wochenende, das spätestens jetzt besondere Bedeutung erlangt: das Flintsbacher Feuerwehrfest, das wie geplant von Donnerstag bis Montag stattfinden wird. Dort soll die Feuerwehr für ihr 150-jähriges Bestehen geehrt werden und dürfte zudem viel Lob und Dankbarkeit der Bevölkerung erfahren. Allein am Sonntag werden mehr als 1.000 Besucher im Festzelt erwartet – dann bei hoffentlich bestem Wetter.