Wie Schrobenhausen mit dem Rekordhochwasser umgeht

Am Sonntag zeigt sich das ganze Ausmaß des Hochwassers in Schrobenhausen. Der grüne Stadtwall, der die Altstadt umgibt, besteht nur noch aus einem schmalen Weg. Der begrünte Graben entlang der Stadtmauer und die Ringstraße, der Bürgermeister-Stocker-Ring ist komplett geflutet. Aus der evangelischen Kirche strömt das Wasser. Bis in die Altstadt hinein und in die Seitenstraßen außerhalb steht das Wasser. Keller und auch die Erdgeschosse vieler Häuser sind geflutet, Autos stehen mitten im Wasser. Ein feiner Ölfilm schwebt auf dem Wasser, es riecht leicht nach Heizöl.

Während des starken Regens am Samstag sei man noch optimistisch gewesen, so Bürgermeister Harald Reiser gegenüber dem BR, denn man habe tausende Tonnen Schotter zu zusätzlichen Dämmen aufgeschüttet. "Aber dann ist das Wasser so schnell reingebrochen, die Dämme haben dann nicht mehr gehalten und plötzlich war der Wasserstand bis zu 1,50 Meter." Und das sei nicht mehr in den Griff zu kriegen.

Pflegeheim evakuiert

Betroffen von der Flutwelle waren vor allem Bürger in der Innenstadt und im Ortsteil Mühlried, an dem die Paar und die Weilach vorbeifließen. In der Innenstadt musste das Pflegeheim St. Georg evakuiert werden. Und auch hunderte Bürgerinnen und Bürger mussten ihre Wohnungen verlassen. Sie kamen bei Familie, Freunden und in einer eigens eingerichteten Sammelunterkunft unter.

Besonders tragisch: Eine 43-jährige Frau wird vermisst. Sie war am Samstagabend gegen 21.10 Uhr in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses, als dieses überflutet wurde. Wegen der extremen Strömung konnten Taucher nicht in das Untergeschoss des Hauses vordringen. Bürgermeister Harald Reisner befürchtet, dass sie ertrunken ist.

Noch kein genaues Schadensbild

Am Sonntag waren noch viele Helfer der Wasserwacht aus ganz Bayern mit Booten in Schrobenhausen unterwegs, unter anderem um Menschen aus Häusern zu holen. Weil die Stadt noch weitgehend unter Wasser steht, konnte mit den Aufräumarbeiten und einer genauen Übersicht über die Schäden noch nicht begonnen werden.