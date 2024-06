Hochwasser: Hier fällt am Montag die Schule aus

Wegen des Hochwassers an vielen bayerischen Orten fällt am Montag der Unterricht an verschiedenen Schulen im Freistaat aus. Ob anstelle von Präsenzunterricht eine Möglichkeit zum Home-Schooling besteht, ist bisher nicht klar.

Ein Schwerpunkt der Unterrichtsausfälle zeichnet sich in Oberbayern ab. Etwa im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm. Hier ist ein Damm im Bereich der Gemeinde Baar-Ebenhausen am Fluss Paar, einem Nebenfluss der Donau, an zwei Stellen gebrochen. Rund 5.000 Einsatzkräfte kämpfen im Landkreis gegen die Fluten und helfen, Menschen zu evakuieren.

Außerdem bleiben im schwäbischen Wertingen (Lkr. Dillingen) laut dem zuständigen Landratsamt sämtliche Schulen geschlossen, also die Grund- und Mittelschule, die Montessori-Schule, die Anton-Rauch-Realschule, das Gymnasium Wertingen und die Berufsfachschule für Pflege. Diese tauchen bisher in der Übersicht des Ministeriums nicht auf. Grund sei die unverändert angespannte Hochwasserlage im Landkreis Dillingen und im Speziellen an der Zusam.