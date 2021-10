Wie das Fränkische Seenland Franken vor dem Vertrocknen bewahrt

In den beiden Hitzesommern 2018 und 2019 hat sich das Fränkische Seenland wieder einmal bewährt. Mehrere Monate lang fiel kein einziger Regentropfen, dazu gab es mehrere Wochen mit Temperaturen über 30 Grad Celsius. Die Chefin des Fränkischen Seenlands, Helga Pfitzinger-Schiele, war damals heilfroh über die Wasserspeicherfunktion der Seen. "Wir hatten im Brombachsee genügend Wasser gespeichert, um etwas an den Norden abgeben zu können, obwohl wir von der Donau nichts mehr nehmen konnten", erzählt sie. Der Wasserstand im Brombachsee sei zwar deutlich niedriger als sonst gewesen. Aber es habe gereicht.

In Bayern: Wasserreicher Süden und trockener Norden

Im Jahr 1994 wurde das Wasser-Überleitungssystem in Betrieb genommen, um Wasser aus dem wasserreichen Süden in den trockenen Norden Bayerns zu bringen. Es erstreckt sich von Kelheim an der Donau bis nach Nürnberg und darüber hinaus nach Nordwesten bis zum Main. Das System besteht aus zwei Teilen. Über den Main-Donau-Kanal wird Wasser aus der Donau über zahlreiche Schleusen nach Norden transportiert. Anschließend wird das Wasser aus dem Kanal in den Rothsee abgezweigt. Dies ist aber nur erlaubt, solange die Donau genügend Wasser führt. Entscheidend dafür ist der Pegel Kelheimwinzer. Fällt dieser zu tief, kommt ein zweites Überleitungssystem zu Hilfe. Es ist das System Altmühlsee-Brombachsee.

Per Knopfdruck öffnen sich Wehre und Schleusen

Mit einem Knopfdruck aus dem Wasserwirtschaftsamt in Gunzenhausen kann Helga Pfitzinger-Schiele unfassbare Mengen an Wasser in Gang setzen. Die Chefin des Fränkischen Seenlandes kennt ihr System aus Kanälen, Wehren und Schleusen, Tunneln und Turbinen wie eine Ameise ihren Bau. Sie kann Zahlen über Wasserspiegel, Durchlaufmengen und Jahresdurchschnitte ohne Notizzettel referieren. Rund 150 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr werden durch das gigantische Wassertransportsystem geleitet.