Unwetter im Raum Passau hinterlassen Schäden

Im Raum Passau haben am Montagabend schwere Gewitter Schäden angerichtet. Meldungen über verletzte Personen gibt es aber nicht.

Vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume, Brand durch Blitzschlag

Wie die Polizei mitteilt, musste die Feuerwehr wegen zahlreicher umgestürzter Bäume und vollgelaufener Keller ausrücken. Im Passauer Ortsteil Schalding rechts der Donau hat ein Blitz in eine Gartenhütte eingeschlagen. Das Gartenhäuschen brannte völlig aus. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 20.000 Euro. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus übergriffen.

Baukran beschädigt Gebäude

In der Passauer Innenstadt hat sich durch den starken Wind ein Baukran gedreht, so ein Polizeisprecher. Eine Kette am Kran hatte sich gelöst und beschädigte ein Gebäude. Erste Befürchtungen, der Kran könnte umstürzen, hätten sich aber nicht bestätigt. Bei Untergriesbach stürzte ein größerer Baum auf eine Straße, auch hier wurde niemand verletzt. Einige Straßen wurden wegen des starken Regens kurzzeitig überflutet.