Untermain: Unterbrechungen beim Radioempfang am Mittwoch

Am Mittwoch, 27. April, ist am Sender Pfaffenberg die UKW, DVB-T2 und DAB+ Ausstrahlung für die Dauer von eineinhalb Stunden unterbrochen. In der Zeit von 10.05 bis 11.35 Uhr gibt es mehrere halbstündige bis dreiviertelstündige Abschaltungen. Grund dafür sind turnusmäßige Wartungsarbeiten und eine Inspektion des Sendemastes.

Ausfälle im Hörfunk- und Fernsehbereich möglich

In den Landkreisen Aschaffenburg, Miltenberg und im Rhein-Main Gebiet können Hörer deshalb einige Radioprogramme vorübergehend nicht empfangen. Betroffen davon sind die öffentlich-rechtlichen Hörfunkprogramme des BR sowie ein privater Hörfunksender.

Auch im Fernsehbereich kann es bei den öffentlich-rechtlichen Programmen der ARD zu Unterbrechungen kommen. Neben dem BR Fernsehen können dementsprechend auch Das Erste, arte, Phoenix sowie Programme des HR, SWR und NDR betroffen sein.

Wartungsarbeiten am Sender Pfaffenberg

Der Pfaffenberg ist die höchste Erhebung im Gemeindegebiet Bessenbach im Landkreis Aschaffenburg. Der 176 Meter hohe Sendemast wurde dort in den Jahren 2007 und 2008 in Betonbauweise neu gebaut. Ausgestrahlt werden neben dem analogen Hörfunk (UKW) weitere digitale Radio- und Fernsehprogramme. Außerdem wird der Mast von Privatsendern genutzt. Der Sendemast versorgt bis zu 400.000 Radiohörer in Unterfranken, Hessen und im angrenzenden Rhein-Main-Gebiet.