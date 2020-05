Abgebrannter Sendemast Trotz Millionenschaden Glück im Unglück

Brandanschlag auf den Sendemast in Freimann am frühen Freitagmorgen - noch gibt es keine weiteren Hinweise auf Täter und mögliche Motive. Was es gibt: eine erste ungefähre Schätzung der Schadenhöhe und einen Ausblick auf den Ablauf der Instandsetzung.

Von: Peter Maier, Unternehmenskommunikation