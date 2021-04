Sturmtief reißt Schutzplane von BR-Funkmast

Es war wohl der spektakulärste Einsatz, den die Feuerwehr am stürmischen Ostermontag in München zu bewältigen hatte: In bis zu 30 Metern Höhe hatten die Windböen die Schutzplanen an der Einrüstung des Funkmasten auf dem Gelände des Bayerischen Rundfunks in Freimann gerissen.

Zu hoch für normale Drehleitern

Wie die Münchner Branddirektion berichtet, waren die Planen in einer Höhe von 20 bis 30 Meter an der Einrüstung befestigt. Weil die Folien mit einer Drehleiter nicht zu erreichen waren, kam schließlich eine Hubrettungsbühne und die Höhenrettungsgruppe zum Einsatz. Die losgerissenen Bauteile konnten schließlich in mehrstündiger Kleinarbeit entfernt werden. Personen wurden nicht verletzt, die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Funkmast wird derzeit nach Brand repariert

Der Funkmast des BR wird nach einem Brand im letzten Jahr repariert. Die genauen Umstände des Brandes sind nach wie vor ungeklärt.

Weitere sturmbedingte Einsätze in München

Insgesamt musste die Münchner Feuerwehr am Ostermontag zu rund zwanzig sturmbedingten Einsätzen ausrücken, wegen abgebrochener Äste, ungesicherter Gegenstände und umgeworfener Bauzäune.