Unfall bei Erlangen: Lkw-Fahrer stirbt auf A3

Ein Lkw-Fahrer ist am frühen Mittwochabend bei einem Unfall auf der A3 bei Erlangen ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben hatte ein Laster am Ende eines Staus gehalten. Ein Lkw-Fahrer dahinter hatte das anscheinend zu spät erkannt und war ungebremst auf den Auflieger vor ihm gefahren.

Lkw-Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann in seiner Kabine eingeklemmt. Die Feuerwehr musste vor Ort erst die beiden Laster auseinanderziehen, um zu dem Fahrer zu kommen. Er erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Wegen der Bergung der Lkw war die Fahrtrichtung Würzburg am Kreuz Erlangen auf der A3 am Mittwochabend gesperrt.