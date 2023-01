"Unbezahlbare Erfahrung": Tausende Schöffen in Bayern gesucht

"Ich habe kein Monster erlebt"

Trotz der Belastung habe er es aber nie bereut, sich als Schöffe beworben zu haben. Er habe tiefe Einblicke in verschiedene Themengebiete bekommen, sich intensiv mit Menschen auseinandersetzen können. "Man hat ja manchmal den Eindruck, wenn man eine Anklage liest, da muss jetzt ein Monster zur Tür reinkommen. Ich habe aber noch kein Monster erlebt", sagt DePonte. Ihn hätten die Verhandlungen gelehrt, dass die Welt nicht nur schwarz-weiß ist, sondern viele Grautöne hat.

16.000 Kandidaten in Bayern gesucht

Aktuell werden in Bayern wieder neue Schöffinnen und Schöffen gesucht. Wer sich jetzt in den nächsten Wochen noch bewirbt und im Laufe des Jahres gewählt wird, kann dann ab 2024 fünf Jahre lang mit auf der Richterbank sitzen. Bis Ende Januar können die Gerichte in Bayern noch ihren Bedarf anmelden. Die Kommunen müssen sich dann auf Kandidatensuche begeben.

Die Deutsche Vereinigung der Schöffinnen und Schöffen schätzt, dass in Bayern wieder rund 8.000 Laienrichterinnen und -richter benötigt werden. Damit die aus Gerichts- und Gesellschaftsvertretern bestehenden Gremien eine richtige Wahl haben, müssen die Kommunen aber doppelt so viele Menschen vorschlagen. Für die Kommunen eine Pflicht.

Hoffen auf viele Bewerber

Nicht immer finden sich aber genügend Freiwillige, sagt Alfons Kuhn von der Deutschen Vereinigung der Schöffinnen und Schöffen in Bayern. Die Kommunen müssten dann auf anderen Wegen die Listen füllen und Menschen bestimmen. "Es ist unser Ziel und hoffentlich auch das Ziel der Gerichte, dass wir hier nur über Freiwillige reden, denn nur diese sind informiert und motiviert die Aufgabe wahrzunehmen", sagt Kuhn, dessen Verband zusammen mit den Volkshochschulen derzeit Informationsveranstaltungen organisieren, um Freiwillige zu gewinnen.

Für eine Bewerbung ist die deutsche Staatsbürgerschaft notwendig. Kandidatinnen und Kandidaten müssen zwischen 25 und 69 Jahren alt sein. Auch wer von einem Gericht zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem halben Jahr verurteilt worden ist, oder keine öffentlichen Ämter mehr bekleiden darf, ist ausgeschlossen.

Extremisten ungeeignet und nicht erwünscht

Auch verfassungstreu sollen die Bewerber sein, sagt Kuhn. Allerdings wisse der Verband von Parteien und Vereinigungen am politischen Rand, die speziell zur Bewerbung aufrufen. Man setzte hier darauf, dass in den Städten und Gemeinden ungeeignete Personen erkannt werden. So liegen die Kandidatenlisten beispielsweise öffentlich aus und jeder kann Einwände gegen Kandidaten vorbringen.

Wer Schöffe werden will, sollte außerdem ausreichend Deutsch sprechen und körperlich in der Lage sein, auch lange Verhandlungstage durchzuhalten.

Mehr Vielfalt wünschenswert

Wolfgang DePonte wird sich für die nächsten fünf Jahre nicht mehr zur Verfügung stellen. Die langen Verhandlungstage seien schon fordernd. Es sollen ruhig jüngere ran, sagt der 64-Jährige. Trotzdem: Schöffe zu sein, sei eine einmalige Erfahrung.

Er hofft, dass sich möglichst viele verschiedene Menschen bewerben, damit die Laienrichter insgesamt vielfältiger werden. "Ich würde mir ein Losverfahren in der Bevölkerung wünschen, damit zum Beispiel auch Menschen mit Migrationshintergrund, die vielleicht nicht so einen Zugang haben, Schöffen werden. Damit einfach der Querschnitt größer ist", sagt DePonte.